Stiže! Hajduk nakon dugih pregovora dovodi veliko pojačanje

Duga transfer-saga u SHNL-u je konačno završena. Dugo je Hajduk bio zainteresiran za stopera Istre Darija Marešića, pregovaralo se i sada je stvar riješena, pišu Sportske novosti.

Marešić će postati igrač Hajduka u roku odmah. Istra i Hajduk su postigli dogovor i Marešić će potpisati na tri i pol godine. Konačna cijena nije poznata, a posljednji spomenuti iznos je bio 250 tisuća eura prije desetak dana koje je Istra tražila iako Marešiću na ljeto istječe ugovor.

Marešić je u Istru došao u srpnju 2022. godine, iz Stade Reimsa, odigrao je 119 utakmica i postigao 7 pogodaka.

