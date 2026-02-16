FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOLAZI ODMAH /

Stiže! Hajduk nakon dugih pregovora dovodi veliko pojačanje

Stiže! Hajduk nakon dugih pregovora dovodi veliko pojačanje
×
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Istra i Hajduk su postigli dogovor

16.2.2026.
13:06
Sportski.net
Matija Habljak/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Duga transfer-saga u SHNL-u je konačno završena. Dugo je Hajduk bio zainteresiran za stopera Istre Darija Marešića, pregovaralo se i sada je stvar riješena, pišu Sportske novosti.

Marešić će postati igrač Hajduka u roku odmah. Istra i Hajduk su postigli dogovor i Marešić će potpisati na tri i pol godine. Konačna cijena nije poznata, a posljednji spomenuti iznos je bio 250 tisuća eura prije desetak dana koje je Istra tražila iako Marešiću na ljeto istječe ugovor.

Marešić je u Istru došao u srpnju 2022. godine, iz Stade Reimsa, odigrao je 119 utakmica i postigao 7 pogodaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Vonn se javila iz bolničkog kreveta i otkrila svoje zdravstveno stanje

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx