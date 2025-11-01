Mišković bijesan kao nikad: 'Neću šutjeti, ovo je sramota! Dajte Dinamu titulu ako tako mora biti'

U derbiju 12. kola HNL-a Dinamo je na Maksimiru pobijedio Rijeku 2:1 te se tako barem privremeno vratio na vrh ljestvice, no uz utakmicu više od Hajduka od kojeg je trenutno bolji zbog gol-razlike.

Derbi je obilježilo i vrlo loše suđenje Pajača, glavni se sudac posebno "proslavio" u 78. minuti kada je kapetan Dinama Mišić prvo oštrim startom udario po nogama Fruka, zatim je ošamario Lasickasa pa Majstorovića i za sve to dobio samo žuti karton.

Nakon utakmice, vlasnik i predsjednik Rijeke, Damir Mišković bio je jako ljutit i ogorčen.

"Nismo se bunili gotovo niti jednom. Nismo se bunili kada je Petrovič dobio dvije, tri utakmice neigranja za prekršaj koji nije napravio. Dokazano smo najoštećeniji ove sezone u HNL-u i svejedno se dosad nismo bunili. No, preko ovoga je nemoguće prijeći. Ja više šutjeti neću. Ovo nije HNS, ovo nije Kustić, ovo nije hrvatski nogomet, ovo je sramota sudačke organizacije", rekao je Mišković za Novi list pa dodao:

'VAR šuti?!'

"Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam barem kažu pa da znamo na čemu smo. Doslovno je pala krv kada je Majstorović dobio lakat u glavu. Pa je Čop dobio lakat u glavu i nikome ništa. I onda je Mišić dobio žuti karton, u sljedećoj sekundi nagazi Fruka, tri sekunde poslije toga gurne Lasickasa u glavu, a dvije sekunde poslije gurne Majstorovića rukom u glavu. I VAR šuti?! Ako već sudac, premda ne znam kako, nije vidio ništa od tih udaraca igrača Dinama u lice igrača Rijeke, onda su u VAR-u vidjeli sigurno kao što smo vidjeli svi mi koji smo gledali TV prijenos. Dakle, po meni je jasno kako u pitanju nije nikakva pogreška, nego očita namjera!"

"Dakle, protivnički igrač koji je trebao dobiti tri crvena kartona u desetak sekundi, dobio je samo žuti. I to u trenutku kada smo izjednačili i izrazito dominirali utakmicom. Ovo je sramota za sudačku organizaciju. Neka daju Dinamu prvenstvo, ako tako mora biti, ali neka nam onda to jasno i glasno kažu i neka nas ne vrijeđaju s floskulama kako se VAR ne može uključiti kada je u pitanju žuti karton jer guranje protivničkog igrača u glavu sigurno nije samo žuti karton."

