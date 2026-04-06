Američki klub se naklonio napadaču porukom na hrvatskom jeziku

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Petar Musa jučer je zabio novi pogodak za svoj Dallas.

Bio je to hrvatskom napadaču sedmi pogodak u šestoj utakmici za klub iz Teksasa, čime je najbolji strijelac lige zajedno sa Samom Surridgeom. A koliko u saveznoj državi Teksas cijene našeg napadača, najbolje govori objava Dallasa par sati nakon utakmice.

Klub iz MLS-a objavio je video Musinog pogotka uz riječi "Najbolji napadač u MLS-u" na hrvatskom jeziku u opisu, uz emotikon hrvatske zastave.

Najbolji napadač u MLS-u 🇭🇷 pic.twitter.com/TRRHVUNBgQ — FC Dallas (@FCDallas) April 5, 2026

