Glavobolje za Dalića: Uz Kovačića otpao i glavni napadač, pozvane dvije zamjene

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić aktivirao je pretzpozive Mislavu Oršiću i Petru Musi za posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za SP 2026. protiv Farskih otoka u Rijeci (14. 11.) te protiv Crne Gore u Podgorici (17. 11.) zbog ozljeda Matea Kovačića i Ante Budimira, objavio je u petak Hrvatski nogometni savez.

Veznjak Manchester Cityja će propustiti ove dvije utakmice zbog ozljede pete, a napadač Osasune će izostati zbog ozlijeđenog potkoljeničnog mišića lista, stoji u priopćenju objavljenom na službenom mrežnom portalu HNS-a (hns.team).

Tako će se Oršić i Musa u ponedjeljak, 10. studenoga, pojaviti na okupljanju u Zagrebu te se s ostalim članovima reprezentacije istoga dana zaputiti prema Rijeci, gdje će se Vatreni pripremati za dvoboj s reprezentacijom Farskih otoka.

Završne dvije utakmice u ovim kvalifikacijama Hrvatska dočekuje kao vodeća u skupini L sa 16 bodova iz šest nastupa, a slijede ju Češka s 13 bodova i Farski otoci s 12 bodova, ali obje reprezentacije imaju odigranu utakmicu više. Stoga će Hrvatskoj za matematičku potvrdu plasmana na Svjetsko prvenstvo biti dovoljan tek jedan bod u posljednja dva nastupa.

Hrvatska čak i u slučaju poraza u obje utakmice može izboriti plasman na SP, jer ima za 15 pogodaka bolju gol-razliku od Češke, koja će u svom posljednjem nastupu ugostiti Gibraltar.

