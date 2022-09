Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u 20:45 na Maksimiru protiv Danske igra susret 5. kola skupine 1 A Lige nacija. Momčad Zlatka Dalića je na drugome mjestu s dva boda manje od vodeće Danske koju je pobijedila u Kopenhagenu 1:0 prije tri mjeseca. S dvije pobjede ide na Final Four, završni turnir 4 najbolje reprezentacije natjecanje, a prema nekim kombinacijama, kalkulacijama i 4 boda bi bila dostatna. No, pustimo sad to. Hrvatska, što je najbitnije, ima realne šanse završiti kao prva u grupi 1. Nika Vatreni nisu bili u ovako dobroj situaciji u Ligi nacija i naravno da, shodno tome, Liga nacija je našim nogometašima i izborniku postala draža.

'Liga nacija i SP su mi u fokusu'

Izbornik i Luka Modrić na press konferenciji najavili su utakmicu. Posebno je kapetan Vatrenih bio u fokusu novinara. Kolega mu je postavio dobro pitanje o doktoru Bahtijareviću i njegovoj želji da se umirovi isto kao i Luka, ali Luka je još u reprezentaciji Hrvatske, hvala Bogu na tome. Imamo tu privilegiju uživati u igrama maestra i u 38. Doktor Bahtijarević je rekao i kako će Luka igrati do 2024. Je li to Modrićeva konačna odluka?

"Za sad sam orijentiran samo na Ligu nacija. Doktor je bio jako emotivan u svojem govoru tako da mu nećemo ništa zamjeriti. Nisam donio nikakvu definitivnu odluku. Trenutačno ima puno bitnijih stvari, a to su Liga nacija i Svjetsko prvenstva. Onda ćemo vidjeti kako to ide i shodno tome ću donijeti odluku sa svojim najbližim ljudima, izbornikom, savezom i onima koji su mi bitni. Donijet ću pravu odluku, a trenutačno o tome ne razmišljam."

'Nisam vam govorio sastav ni prije pa neću ni sad'

Je li Dalić odlučio tko će startati na mjestu centralnog napadača?

"Sve znamo. Nisam vam govorio sastav ni prije pa neću ni sad. Imamo širok izbor napadača, Kramarić, Petković, Livaja, Budimir, svaki ima drukčiji stil igre. Svi su u dobroj formi i tu možemo kombinirati svašta. Zaista, i tu ćemo morati imati slatke brige i vidjeti što je najbolje u datom trenutku. Nastojat ću da svi dobiju šansu. Znam da ne mogu svi igrati cijelu utakmicu, ali pokušat ćemo ih mijenjati koliko će nam situacija na terenu to omogućavati. Kako su u formi, koga god da stavim, neću pogriješiti", kazao je Zlatko Dalić i rekao kako u reprezentaciji nema problema s disciplinom. To je bio odgovor izbornika na novinarsko pitanje o disciplini budući da eventualno isključenje protiv Austrije može značiti propuštanje utakmice na SP-u?

"Iskreno, nisam o tome razmišljao. Mi nemamo problema s disciplinom, ali moramo voditi računa o tome ako je zaista tako."

'Čeka nas teška utakmica protiv Danske'

Luka je potom došao na red. Jedan danski novinar otvorio je novinarska pitanja:

"Mislim da je to drugo poluvrijeme pokazatelj kako moramo igrati protiv Danske. Čeka nas jedna teška utakmica protiv jake ekipe."

"Nismo krenuli dobro tim porazom od Austrije i Liga nacija nam prvotno definitivno nije išla, ali preokrenuli smo stvar. Odigrali smo posljednje tri utakmice stvarno dobro. Radili smo što se od nas i očekuje i sad smo u prilici da odemo na Final Four. Ulog je velik i neće biti lako jer igramo protiv jako dobre momčadi. Veselimo se utakmici, igramo u Zagrebu nakon dugo vremena. U zadnje tri smo odigrali stvarno jako dobro, bili smo kompaktni kao momčad i želimo na Final Four".