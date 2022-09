Promijenili su se i ton i retorika izbornika Zlatka Dalića o Ligi nacija. Prije je izbornik kritizirao natjecanje, govorio kako mu ne leži, kako bi ga ujutro otkazao. Naravno, zgusnut raspored, jak i nehuman tempo nakon naporne sezone davali su za pravo izborniku da takvo što i govori. Ljetno doba, umor, igračima nije bilo lako i takvo što niti je bilo potrebno uopće. Ali, tko te pita, na tebi je samo da radiš svoj posao i igraš utakmice.

Sjajna prilika

No, nešto više od tri mjeseca nakon pobjede u Parizu (1-0) i remija na Poljudu protiv Francuske (1-1), kao i slavlja u Kopenhagenu na Parkenu protiv Danske (1-0) te poraza u Osijeku od Austrije (0-3), sve u samo 10 dana, Hrvatska je u nikad boljoj situaciji u ovom natjecanju.

Naravno da se izbornikovo razmišljanje po tom pitanju promijenilo, odnosno da budemo precizniji, drugačije gleda na ono što u njemu ima i što ovo natjecanje i dobar rezultat u njemu može dobrog donijeti reprezentaciji i ambicijama u Kataru i u ždrijebu za Euro, ali i nakon.

Vatreni su drugoplasirani u grupi 1 najelitnijeg razreda Lige nacija sa 7 bodova nakon 4 odigrana kola, dva manje od vodeće Danske za koju je izbornik danas na pressici u Zagrebu rekao kako je trenutno najopasnija reprezentacija u Europi.

Slijedi Danska u Zagrebu i Austrija u Beču

Posljednji put prije okupljanja za Svjetsko prvenstvo u Kataru, hrvatska se nogometna reprezentacija okuplja u Zagrebu. Hrvatsku očekuju dvije važne utakmice u Ligi nacija protiv Danske u Zagrebu i protiv Austrije u Beču. Izbornik Zlatko Dalić najavio je ta dva dvoboja i govorio o kandidatima za put u Katar.

Hrvatska je došla u situaciju da može biti prva u grupi, to je sad izbornikov prvi cilj. Četiri boda, pogotovo pobjeda u Zagrebu, nosi prvo mjesto. To će biti i priprema za Svjetsko prvenstvo jer priprema, u biti, nema. Skupit će se najbolji hrvatski nogometaši pet, šest dana prije i odmah početi igrati utakmice. Izbornik nema puno nedoumica oko popisa za Katar, ali neke postoje i ovo će mu sad dodatno iskristalizirati sliku. Zato će pokušati u ovih sedam dana maksimalno iskoristiti vrijeme da riješi te nedoumice.

Postavili smo izborniku danas na pressici pitanje upravo o Ligi nacija u kojem nam je i naglasio svoj novi trenutni prvi cilj. Je li mu Liga nacija sad draža nego prije i je li s njom sad više na ti nego na vi, nakon svega?

'Govorio sam kako Liga nacija nije moje natjecanje, ali sad imamo lijepu situaciju'

"Jesam, govorio sam kako Liga nacija nije nekako moje natjecanje, samo nekakvi porazi i sve neke teške utakmice smo u Ligi nacija doživjeli i izgubili, to me frustriralo. Smetalo me i to što smo u lipnju igrali 4 utakmice u 10 sana, što je stvarno bilo previše i naporno i jednostavno mi nismo bili kompetentni za natjecanje. Ali evo, sami smo sebi stvorili prigodu za prvo mjesto što je velika stvar. Uvijek smo imali teške protivnike i ja sam na taj način govorio da to nije moje natjecanje koje mi daje sreću, zadovoljstvo i neki uspjeh. Ali evo, uistinu sad imamo jednu lijepu situaciju, lijepu šansu da to sve skupa ispravimo. Dvije godine smo ostali kao u toj Ligi nacija, to je bio jedini cilj, a sad je cilj veći, pokušati biti prvi. Opet ću ponoviti da je bitan plasman koji će na kraju biti u Ligi nacija zbog ždrijeba i zbog pozicije koju ćemo dobiti u ždrijebu za Euro", kazao nam je izbornik Zlatko Dalić.