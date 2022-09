Hrvatska ima slatke brige u napadu, odnosno ofenzivnom dijelu uoči raspleta u grupi 1 elitnog razreda Lige nacija. Bruno Petković se probudio, Antonio Mirko Čolak trpa u dresu Glasgow Rangersa, Mislav Oršić briljira na lijevom krilu, kao i Ivan Perišić i dresu jakog Tottenhama na istoj poziciji.

Branko Strupar: 'Dao bi šansu svima u ove dvije utakmice'

Kad tome pridodamo imena poput Ante Budimira, Andreja Kramarića i Marka Livaje, onda vam je jasno zašto izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić još uvijek ima dilema oko sastava za Dansku u četvrtak na Maksimiru, u 5. kolu Lige nacija. Upitali smo Branka Strupara, bivšeg napadača, nogometaša, da nam malo iznese svoje dojmove oko nedoumica i ovih slatkih briga. Malo smo se s njim poigrali po pozicijama...

"Vrlo brzo će doći četvrtak odnosno nedjelja, vrlo brzo će doći utakmice i bilo bi dobro da se da šansa svoj četvorici, sad u kojem rasporedu. Ivan Perišić je to lijevo krilo, lijevi bočni, ali i on i Mislav Oršić mogu igrati na obje bočne pozicije, lijevoj i desnoj. Oni imaju obje noge. Perišić je već godinama nezamjenjiv. Bilo bi dobro zbog blizine obje utakmice, dakle razmak je tri dana, da oba igrača igraju. Sad, u kojoj minutaži to je na izborniku. Drago mi je što se Bruno Petković vraća u svoju staru formu, zahvalan je to igrač jako i za Dinamo i za Hrvatsku. Sjetimo se samo kako je igrao za repku. Vraća se u onu svoju staru formu. Imaš tu i Antonija Mirka Čolaka koji vrlo vješto i puno zabija u Škotskoj. Slatke brige, ali ja bi tu svima dao šansu, raspodijelio minutažu svima u obje utakmice. Znate, uvijek je dobro ususret SP-u kombinirati, pronaći moguću dobitnu kombinaciju. Tu su još Budimir i Kramarić, kao i Marko Livaja, dominantan igrač Hajduka, tako da ima špica i ofenzivnih igrača. Ima mogućnosti za rotaciju", govori nam Branko Strupar.

Mislav Oršić lijevo, a Ivan Perišić desno?

"Način na koji Mislav Oršić igra a ako netko ima dvije noge onda je to Perišić. Ivanu je totalno svejedno na kojoj strani boka igrao, a onda Mislava na lijevi pošto mu više odgovara, stalno igra na lijevoj strani krila, najčešće... Znači, imaš brzinu, probojnost, idealna krila, odnosno bočni igrači."

'Hrvatska ima toliko mogućnosti, to veseli. Brunu Petkovića vidim u boxu'

Mislite li da bi Zlatko Dalić trebao Mislavu Oršiću i Bruni Petkoviću dati šansu od prve minute?

"Ne bi se štel mešati. Ali, veseli toliko mogućnosti. Ne bi trebalo biti tko gdje igra, nego kako igra. Nije bitno u kojem klubu igraš nego kakav si na terenu. Ja bi recimo Brunu Petkovića uvijek stavljao bliže golu. U susretima protiv Chelseaja i Milana Dinamo je bio deficitaran, pa su svi iza lopte, dok je u reprezentaciji druga priča i njega bi htio više vidjeti u boxu, kao i izbornik, bliže golu. Bruno je leđima strašno opasan i inteligentan, dok je Čolak prava devetka. Budimir je sličan Petku, igra u jakoj ligi. Mogućnosti ima, a sad koja je dobitna, to pitajte Dalića. S obzirom na trenutku formu takav igrač zaslužuje i određenu minutažu. "

Ove dvije utakmice će dati neke odgovore i za Katar, iako je Dalić rekao kako nema puno nedoumica oko popisa igrača za Katar, da je to uglavnom to što je objavio za ovu akciju. No, riješit će nekoliko nedoumica.

"Sad su pred Hrvatskom ove dvije utakmice i dobro što su razmaci među njima u Ligi nacija sad u ovom trenutku blizu, jer se onda mora rotirati. Hrvatska ima dovoljno dobrih i kvalitetnih igrača da se s njima kvalitetno može rotirati u ofenzivnom dijelu. Postoje sad su svakakve kombinacije".

Nikola Jurčević: 'Čolak je uz Kramarića naš najveći golgeter'

Nakon Branka Strupara javio nam se i Nikola Jurčević. Popularni Jura jedan je od naših najstalnijih, ali općenito i najcjenjenijih nogometnih stručnjaka u hrvatskom medijskom sportskom eteru. Bivši reprezentativac Hrvatske, bivši pomoćnik Slavenu Biliću na klupi reprezentacije, bivši izbornik Azerbajdžana i trener Dinama, između ostalih klubova i selekcija, idealan je sugovornik za seciranje igre i mogućnosti hrvatske nogometne reprezentacije, ali i ostalih nogometnih selekcije, svega što ima veze s nogometom.

"Jako je dobra stvar što je Hrvatska u Ligi nacija došla u situaciju da ima mogućnost doći na Final Four Lige nacija, iako našoj nogometnoj reprezentaciji Liga nacija i nije natjecateljski primarno, najprimarnije i najbitnije natjecanje, ali itekako je ipak značajno. Ako sam dobro vidio, Hrvatskoj su potrebna 4 boda za prvo mjesto u grupi. To je jako dobra stvar, jer je Hrvatska napredovala od onog samo da ostanemo u skupini. To je bitno i zbog kompletne atmosfere koja se pritom stvara u reprezentaciji. Vidjeli smo i sami kako to s raspoloženjem u reprezentaciji ide nakon poraza od Austrije, priča se nakon pobjede nad Dancima u Kopenhagenu potpuno promijenila. To je jako pozitivno. Dobra je stvar i što se izbor igrača u ofenzivnom dijelu povećao", priča nam Nikola Jurčević.

'Kramariću je najbolja pozicija iza prve špice'

Dalić ima dosta mogućnosti u napadu u ovom rujanskom ciklusu, ako gledamo formu?

"Konkurencija je velika i sve je otvoreno. Samo jedan igrač ima zagarantirano mjesto je Perišić. Njegova omiljena pozicija je lijevo, iako može igrati i desno krilo. Tu i tamo je Brekalo znao odigrati na toj poziciji desno i to je promjenjiva pozicija, ona je nekako ostavljena za igrače koji nisu klasična krila, nego kao dodatni vezni igrač tipa Vlašić, Majer ili Ivanušec. U nekim situacijama čak i Kramarić. Vidjet ćemo hoće li se izbornik odlučiti tu za klasično krilo ili igrača veznog tipa. Što se tiče šame špice, Budimir zaslužuje plus zbog energije i pomaganja momčadi, on je igrač onako u stilu Mandžukića, ali ono što mu je nedostajalo u tom periodu su golovi. No, pokazao se da može donijeti dosta korisnog reprezentaciji. Nedostajao je Petković, vidi se da je to igrač koji, ako je u pravoj formi, može dosta toga donijeti dobrog momčadi u mogućnostima. Dobar je u kombinatorici, dosta dobro igra leđima, može zadržati loptu, sačekati suigrače i ono što vidimo i što je najbitnije u zadnje vrijeme, je to da može zabiti gol. Takav Petković... Sad je na njemu da se pokaže. Imao je taj jedan korak nazad, ali on se uspio vratiti na pravi put u Dinamu", objašnjava nam Nikola Jurčević.

Što je s ostalima, jesu li oni zaslužili svoju priliku?

"To su itekako upotrebljivi igrači, a k tome u prilog ide i statistika trenutka. Čolak je u principu uz Kramarića naš najveći golgeter. Izbornik Dalić ima svoju ideju i hijerarhiju i jednostavno ne može ići previše u širinu, tako da on odlučuje na svoj način. No, nije Čolak nepoznanica za Dalića, itekako izbornik zna, poznaje njegove mogućnosti. Tu je i Petković recimo, može i njega staviti od prve minute recimo, tako da nećemo ulaziti u glavu izborniku. Čolak i Livaja mogu pomoći, to je bitno, kao i Kramarić koji je senator. To je sad opet stvar neke koncepcije, sustava igre, kako će igrati izbornik, s jednom špicom ili s klasičnim krilima. Kramariću je najbolja pozicija iza te prve špice, a to je dosta gusta situacija, s obzirom da Hrvatska ima motor momčadi, srce naše momčadi, nezamjenjivog Modrića, Kovačića i Brozovića, što je uvjet da Hrvatska ode s još jednim napadačem".

'Oršić bi mogao dobiti priliku od prve minute protiv Danaca'

Jura nam je na kraju razgovora, stručne analize rekao kako Perišić igra sjajno u Spursima, kako je lijevo krilo njegova pozicija, ali on može igrati i na desnom. No, kod Oršića imamo situaciju u kojoj je veliki raskorak između internacionalnog nastupa u Dinamu gdje je zabijao velikom klubovima golove, ima hrpu golova, ali...

"Mislav Oršić još nije potvrdio svoju igru, dokazanu dobru igru iz Dinama u reprezentaciji Hrvatske, iako treba reći da i nije baš ni igrao previše, tako da bi možda Mislav mogao dobiti priliku, da vidimo kako će to izgledati".

Podsjetimo, izabranici Zlatka Dalića će u završnom rujanskom ciklusu skupina Lige nacija prvo ugostiti Dansku na Maksimiru 22. rujna (20:45), a protiv Austrije igrat će tri dana kasnije na stadionu Ernst Happel u Beču (20:45).

Hrvatska bi s dvije pobjede osigurala prvo mjesto i plasman na završni turnir Lige nacija, prema nekim kombinacijama i 4 boda bi bila dovoljna, a koji je na rasporedu u lipnju sljedeće godine. Hrvatska tako do Final Foura može i u drugim kombinacijama, a bod joj je potreban da bi sigurno izbjegla zadnje mjesto, koje vodi u Ligu B.