ADUTI VATRENIH / Jednog su prozvali 'Super Marijom', drugog nezamjenjivim: 'Ne, ne bih rekao da sam nezamjenjiv, imamo Lovrena, Vidu, Erlića, Šutala...'

Vatreni su u utorak odradili i drugi pripremni dan uoči utakmice protiv Danske u četvrtak na Maksimiru, u sklopu 5. kola Lige nacija. Podsjetimo, Hrvatska je u prilici da izbori prvu poziciju u grupi 1 i plasira se na Final Four. Dvije pobjede u posljednja dva susreta protiv Danske i Austrije u Beču to joj i jamči, a prema nekim kombinacijama bilo bi dosta i 4 boda. No, sigurnije su dvije pobjede. Mario Pašalić i Joško Gvardiol izašli su danas pred novinare na stadionu Maksimir uoči treninga. Pašalić, kojem su navijači Hajduka, prijatelji, spjevali pjesmu "dok svira radio Pašalić Mario", je rekao: "Posvećeni smo maksimalno odlasku na Final Four, a za početak utakmici s Danskom. Nakon toga ćemo o Austriji. U prva dva izdanja Lige nacija nije bilo bajno, ali smo uspjeli ostati u elitnoj skupini, sad smo u boljoj poziciji i bilo bi lijepo otići u završnicu i igrati protiv četiri najbolje momčadi u Europi", dodao je i nastavio: "Liga nacija? Meni je motivacija igra za reprezentaciju. Nije isto igrati prijateljsku utakmicu, ali nije ni naboj kao što je kad je europsko ili svjetsko prvenstvo. Ipak, ovo je ozbiljno natjecanje i tako ga treba shvatiti." Super Mario je naglasio: "Napravila se smjena generacija. Nas nekoliko od ranije dobili smo veću ulogu, neki mlađi su se dokazali. Stvorila se dobra reprezentacija i možemo se nadati dobrom rezultatu na Svjetskom prvenstvu". Cilj je jasan: "Ne bih imao ništa protiv da ponovim utakmicu protiv Danske, ali nebitno je tko će zabiti. Bitna je pobjeda. Imamo priliku završiti prvi u grupi i otići na Final Four. Znamo kako su izgledala prošla izdanja Lige nacija, ovo je prilika. Super se osjećam, klub je odlično ušao u sezonu, a ja sam zdrav i spreman, tako da je sve super", rekao je Pašalić, strijelac jedinog gola u pobjedi 1:0 protiv Danske u utakmici igranoj u lipnju... "Sutra ćemo napraviti detaljnu analizu Danske, no znamo da su nezgodni, da igraju preko bokova. Nadam se da ćemo od prvog poluvremena krenuti kao što smo u prvoj utakmici krenuli u drugom. Očekujemo tešku utakmicu, ali imamo dobre šanse za tri boda", dodao je Mario Pašalić. Branič njemačkog RB Leipziga Joško Gvardiol vratio se u sastav "Vatrenih", nakon što je ga zbog ozljede nije bilo u lipanjskim dvobojima Lige nacija. "Osjećam se super, zdrav sam. Lipanjske utakmice gledao sam iz bolnice u Hamburgu, ali osjećao sam se kao dio momčadi. Malo sam zaostao na početku sezone, jer sam morao provoditi rehabilitaciju, sad čekam svoju priliku da se vratim u prvih jedanaest u RB Leipzigu", rekao je u izjavi za službeni portal Hrvatskog nogometnog saveza 20-godišnji stoper koji je do ozljede imao svoje standardno mjesto i u udarnoj postavi kod Zlatka Dalića. "Ne, ne bih rekao da sam nezamjenjiv, imamo Lovrena, Vidu, Erlića, Šutala… Tko je najbolji, konkurira za prvih jedanaest. I dalje sam najmlađi, u klubu također. Ne mogu me zaobići zadaci poput nošenja lopti i sličnih stvari, ali ne žalim se." Prvi ispit u rujanskom terminu Lige nacija predstavlja reprezentacija Danske, koja će u četvrtak (20.45 sati) gostovati na Maksimiru, a o kojoj Joško ima informacije iz "prve ruke", od suigrača iz Leipziga. "Puno sam pričao s Poulsenom, Danci su momčad koja trči 90 minuta. Mi smo kvalitetniji s loptom, sve je na nama", tvrdi Gvardiol. Reprezentacija se nakon gotovo dvije godine ponovno vraća na maksimirski stadion, gdje je nekada i Gvardiol bio mnogo češće, dok je još nosio dres Dinama. "Drago mi je opet biti na Maksimiru, vidjeti ljude s kojima sam proveo dvije godine u seniorskoj momčadi, to mi je dodatna motivacija." Za dva mjeseca Hrvatska će nastupiti na Svjetsko prvenstvu u Katru. Gvardiol bi trebao biti među onima koje će Zlatko Dalić povesti na Bliski istok. "Sigurno da razmišljam o tome, s 19 godina sam nastupio na Euru, s 20 imam šansu igrati na SP-u", rekao je Gvardiol.