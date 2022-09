ŠEF EURO NOGOMETA / Čeferin gleda i ne vjeruje: 'Hvar je prekrasan, ali Maksimir vam je sramotan, pogotovo sad. Čudo kakve rezultate imate s takvim stadionom'

Na najsunčanijem hrvatskom otoku Hvaru zasjeda UEFA-in izvršni odbor, a tamo je i predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin. Slovenac je ondje upitan o Maksimiru i hrvatskom nacionalnom stadionu. Čeferin je odgovorio na pitanje može li UEFA pomoći Hrvatskoj da izgradi moderan stadion. Njegov odgovor je jasan: "Stadion u Maksimiru je sramotan, pogotovo sad kada je zatvorena jedna tribina. Čudo je kakve rezultate imate s takvim stadionom. Dugo pričamo o tome, s predsjednikom Kustićem sada i malo konkretnije. Ali moraju pomoći vlade i lokalne vlasti. Mi uz UEFA-a svim nogometnim federacijama dajemo novac za infrastrukturu. Primjerice, u Sloveniji je 80 posto sredstava za stadione došlo iz UEFA-e. Mi imamo sredstva, ali moraju vlade, savezi i lokalne zajednice dati doprinos." Poruka Čeferina je jasna. UEFA će pomoći Hrvatskoj oko stadiona, ali i sama država, odnosno i mi sami moramo sudjelovati. Ne nužno država kao vlast, nego ljudi iz Hrvatske ili već tko. Jer, svi se ograđuju da to nije na njima i to nije dobro. UEFA neće sama izgraditi stadion, to se mora znati. Također, Čeferin je nahvalio Hvar gdje ima i kuću. "Volim Hvar, a htio sam da i ostali ljudi iz Izvršnog odbora vide tu ljepotu", istaknuo je šef UEFA-e.