DANSKI IZBORNIK / Kasper Hjulmand poput pravog gospodina: 'Impresioniran sam hrvatskim sportom, ne samo nogometom, bit će to borba dva mala diva'

"Impresioniran sam hrvatskim sportom, ne samo nogometom, bit će to borba između dva mala diva", kazao je izbornik danske reprezentacije Kasper Hjulmand na novinarskoj konferenciji na stadionu Maksimir uoči utakmice protiv Hrvatske u Ligi nacija u četvrtak u Maksimiru (20.45 sati). Vatreni nakon dvije godine ponovno će igrati u Zagrebu, a ulaznice su rasprodane do kraja. Iz HNS-a su danas obavijestili da su sve ulaznice, njih 24.593, rasprodane te da će reprezentaciju bodriti pune tribine Maksimira, sve osim zatvorenog istoka. "Jedva čekamo početak susreta, očekuje nas velika utakmica. U situaciji smo da pobjedom možemo osigurati prvo mjesto. U sličnoj situaciji smo bili u zadnjem izdanju protiv Belgije, ali tada nismo uspjeli. Sada ćemo učinit sve kako bi uspjeli," kazao je danski izbornik. Danska je u prvom izdanju Lige nacija nastupila u drugom jakosnom razredu osvojivši prvo mjesto u skupini B4 i plasman u viši rang natjecanja. U drugom izdanju su bili drugi u skupini A2 iza Belgije, a ispred Engleske i Islanda, a trenutačno vode u našoj skupini s dva boda više od Hrvatske, dva kola prije kraja. "Očekuje nas jedna od najboljih ekipa na svijetu, imamo veliki respekt prema hrvatskoj reprezentaciji. Međutim, sve čemo učiniti kako bi ostvarili rezultat koji želimo. Osvajanje prvog mjesta bila bi velika stvar za danski nogomet," dodao je Hjulmand koji je reprezentaciju preuzeo u srpnju 2020. Pod njegovim vodstvom Danska se plasirala u polufinale EURO-a 2020. u kojem je izgubila od Engleske sa 1-2 nakon sumnjivog jedanaesterca te izborila plasman na SP ove godine. U 32 utakmice upisala je 22 pobjede, dva remija i osam poraza. Danci će u Zagrebu nastupiti bitno oslabljeni. Playmaker Eintracht Frankfurta Jesper Lindstrom propustio je pobjedu svoje momčadi u Bundesligi nad Stuttgartom zbog bolesti, Jonas Wind, Andreas Cornelius i Yussuf Poulsen, trojica ofenzivnih igrača, također su izvan stroja. Upitan je i Robert Skov. Međutim, vratio se kapetan Simon Kjaer. "Bio bi to dugačak govor kada bi nabrajao sve igrače koji nam nedostaju. Međutim, i bez njih imamo dobru momačad. Želim govoriti o igračima koji su tu, spremni smo." Hrvatska je u prvom susretu u Kopenhagenu pobijedila, a danski izbornik smatra kako su iz tog poraza izvukli pouku. "Puno smo naučili iz te utakmice, vjerujem kako smo izvukli pouku. Bit će napeto i neizvjesno," dodao je. Hjulmand je naglasio kako je impresioniran hrvatskim nogometom, te sportom uopće. "Impresioniran sam hrvatskim, ne samo nogometom već sportom uopće, za tako malu zemlju. Nekako smo slični u tome, bit će to borba između dva mala diva," naglasio je danski strateg.