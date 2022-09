VATRENI DRIL / Hrvatski nogometaši odradili posljednji trening pred rasplet u Ligi nacija, Majer trenirao s posebnom maskom: Pogledajte kadrove

Hrvatska i danska nogometna reprezentacija odradile su u srijedu na stadionu Maksimir posljednje treninge uoči sutrašnjeg ogleda Lige nacija. Danska je trenutno vodeća u grupi sa 9 bodova, Hrvatska ima 7 i ovo će biti sudar ključan za Final Four Lige nacija. Naravno, uz uvjet da Vatreni ne izgube u Beču u nedjelju. Vatreni nikad nisu bili u ovako dobroj situaciji u ovom natjecanju, u prethodna dva izdanja borili su se za ostanak, a sad se bore, u prilici su za Final Four. Iz HNS-a su danas obavijestili da su sve ulaznice, njih 24.593, rasprodane te da će reprezentaciju bodriti pune tribine Maksimira, sve osim zatvorenog istoka. Što se tiče posljednjeg treninga, na travnjaku maksimirskog stadiona prvo su trenirali naši nogometaši, a potom Danci, a kao što je uobičajeno treninzi su prvih 15 minuta bili otvoreni za medije. Lovro Majer trenirao je s posebnom maskom na glavi, a naši su nogometaši za zagrijavanje igrali ragbi s loptom. Prema kadrovima, bilo je prilično dinamično i žestoko... Hrvatski nogometaši maksimalno su ozbiljno shvatili mogućnosti, šansu koji imaju. Final Four Lige nacija donosi bolju situaciju u ždrijebu u listopadu za Euro. Inače, dvoboj između Hrvatske i Danske na rasporedu je u četvrtak u 20.45 sati na stadionu Maksimir, a u isto vrijeme u Parizu se sastaju Francuska i Austrija. Tri dana kasnije Hrvatska gostuje u Beču, dok će Danska ugostiti Francusku. Uoči zadnja dva kola Danska vodi na vrhu ljestvice s devet bodova, Hrvatska ima dva boda manje, treća je Austrija sa četiri boda, a posljednji su svjetski prvaci i branitelji naslova pobjednika Lige nacija Francuzi s dva boda. Podsjetimo, pobjednik skupine putuje na završni turnir Lige nacija koji je na rasporedu u lipnju iduće godine, dok posljednja ekipa seli u Ligu B. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić uoči možda i ključne utakmice u borbi za prvo mjesto nema većih probla s ozljedama i izostancima. Svi ključni igrači su zdravi i spremni za maksimirski ogled. Dansku će propustiti tek Erlić. Dalić nije želio otkriti sastav, tek kako će na lijevom krilu igrati Perišić. Dodao je i kako neće mijenajti formaciju. "Neću ništa kalkulirati, niti mijenjati način igre. Rasporedit ćemo snage jer nas očekuju dvije utakmice. Perišić će igrati lijevo, u sjajnoj je formi i nema smisla mijenajti njegovu poziciju. Što se tiče napadača, sve smo odllučili, sve znamo, ali neću vam otkriti sastav," kazao je uoči treninga. S druge strane Danci imaju velikih problema s izostancima. Playmaker Eintracht Frankfurta Jesper Lindstrom propustio je pobjedu svoje momčadi u Bundesligi nad Stuttgartom zbog bolesti, Jonas Wind, Andreas Cornelius i Yussuf Poulsen, trojica ofenzivnih igrača, također su izvan stroja. Međutim, vratio se kapetan Simon Kjaer. Danski napad bi mogao predvoditi Rasmus Højlund, koji je ovog ljeta iz Sturma prešao u Atalantu ili Martin Braithwaite koji je napustio Barcelonu i novi je član Espanyola. Mogući sastavi: HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Šutalo, Gvardiol, Sosa - Kovačić, Modrić, Brozović - Perišić, Pašalić, Kramarić DANSKA: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Andersen - Kristensen, Hojbjerg, Delaney, Maehle - Eriksen - Skov Olsen, Braithwaite