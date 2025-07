Hrvatski reprezentativac mijenja sredinu: Želi ga klub iz Premier lige

Hrvatski reprezentativac Borna Sosa trenutačno je član nizozemskog velikana Ajaxa, no tamo nije u planovima trenera i za očekivati je kako će ovog ljeta (ponovno) promijeniti sredinu. Nizozemski Voetbal International tvrdi kako se Ajaxu javio klub zainteresiran za njegove usluge.

Sosu u svojim redovima želi londonski Crystal Palace, aktualni osvajač FA kupa. Trener Palacea Oliver Glasner navodno je veliki ljubitelj Sosinih talenata, dobro ga poznaje iz vremena dok je igrao u Stuttgartu, a Glasner je u to vrijeme trenirao u Njemačkoj. Navodno hrvatskog lijevog beka želi još nekoliko klubova koje nizozemski portal nije imenovao.

🚨 🇭🇷| Crystal Palace are in talks with Ajax to sign Borna Sosa.



Multiple clubs are interested in signing the Croatian left-back, who wants to leave Ajax. @TimvanDuijn14 pic.twitter.com/IFFvsjwUuj