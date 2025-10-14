SAM NA VRHU /

Ronaldo zabio dva pogotka u prom poluvremenu i srušio još jedan rekord

Foto: Alexandre De Sousa/zuma Press/profimedia

Bili su to legendarnom Portugalcu 947. i 948. pogodak u seniorskoj karijeri

14.10.2025.
21:54
Sportski.net
Alexandre De Sousa/zuma Press/profimedia
Cristiano Ronaldu nastavlja rušiti rekord za rekordom. U prvom poluvremenu utakmice s Mađarskom Cristiano Ronaldo je zabio dva pogotka i sada je najbolji strijelac u povijesti kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Bili su to legendarnom Portugalcu 947. i 948. pogodak u seniorskoj karijeri te 40. i 41. pogodak u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo čime je sada sam na vrhu vječne ljestvice. 39 pogodaka zabio je Carlos Ruiz, reprezentativac Gvatemale. Lionel Messi zabio je 46 golova, na četvrtom mjestu je Ali Daei iz Irana s 35 pogodaka dok je Robert Lewandowski na 32 pogotka.

Foto: Screenshot

Sve o kvalifikacijama za SP čitajte na portalu Net.hr.

Ronaldo je nakon rujna bio izjednačen s Ruizom, a danas je Mađarskoj zabio dva pogotka u prvom poluvremenu i sam je na vrhu ljestvice. To je ostvario u šest različitih ciklusa kvalifikacija za SP. U kvalifikacijama za SP 2010, zanimljivo, nije zabio niti jedan gol, dok je u kvalifikacijama za SP 2018 zabio čak 15 golova. 

Ronaldo zabio dva pogotka u prom poluvremenu i srušio još jedan rekord