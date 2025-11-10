FREEMAIL
OTVARANJE SP-A /

Meksička predsjednica poklanja zlata vrijedni papirić za svečanu ložu mladoj navijačici

Meksička predsjednica poklanja zlata vrijedni papirić za svečanu ložu mladoj navijačici
Foto: Profimedia

Gianni Infantino je tijekom svog posjeta Meksiku u kolovozu dodijelio meksičkoj predsjednici ulaznicu s brojem 00001

10.11.2025.
21:48
Hina
Profimedia
Meksička predsjednica Claudia Shienbaum izjavila je u ponedjeljak kako neće prisustvovati utakmici otvaranja Svjetskog prvenstva 11. lipnja sljedeće godine već će svoje mjesto u svečanoj loži ustupiti mladoj djevojci koja si inače ne bi mogla priuštiti ulaznicu.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino je tijekom svog posjeta Meksiku u kolovozu dodijelio meksičkoj predsjednici ulaznicu s brojem 00001, a ona je već tada kazala kako ju nema namjeru koristiti. 

"Odlučila sam ustupiti svoju ulaznicu za svečano otvorenje djevojčici ili mladoj ženi koja nema priliku kupiti ulaznicu, a voli nogomet. Još uvijek razmišljamo kako ćemo izabrati kome pokloniti ulaznicu", izjavila je Shienbaum.

Glavni grad Meksika po treći će put ugostiti prvu utakmicu SP-a, nakon 1970. i 1986. godine, a suparnik domaćoj reprezentaciji na stadionu Azteca u tom susretu bit će poznat nakon ždrijeba skupina koji će se održati 5. prosinca.

Svjetsko Prvenstvo 2026.
