RUSI BEZ MILOSTI /

Ukrajinci pretrpjeli veliki napad dronovima i raketama: Rodno mjesto Zelenskog u ruševinama

Ukrajinci pretrpjeli veliki napad dronovima i raketama: Rodno mjesto Zelenskog u ruševinama
Foto: Telegram, Zaporiška Regionalna Vojna Administracija

Ruske snage u četvrtak su izvršile napade dronovima i raketama na dva grada u jugoistočnoj Ukrajini u kojima je jedna osoba poginula, a više od dvadeset ozlijeđeno, izvijestili su u petak lokalni dužnosnici

23.1.2026.
8:45
Hina
Telegram, Zaporiška Regionalna Vojna Administracija
Ruske snage u četvrtak su izvršile napade dronovima i raketama na dva grada u jugoistočnoj Ukrajini u kojima je jedna osoba poginula, a više od dvadeset ozlijeđeno, izvijestili su u petak lokalni dužnosnici.

Guverner regije Zaporižja rekao je u objavi na Telegramu da su ruske snage izvele četiri napada na grad Komišuvaha, usmrtivši jednu osobu i ozlijedivši njih 10. U napadu je oštećeno nekoliko obiteljskih kuća.

U industrijskom gradu Krivij Rih, rodnom mjestu predsjednika Volodimira Zelenskog u Dnipropetrovskoj regiji, u kombiniranim ruskim napadima dronovima i raketama ozlijeđeno je 13 osoba, uključujući četvero djece, rekao je u objavi na Telegramu čelnik vojne uprave tog grada Oleksandr Vilkul.

Pogođena strateška infrastruktura

U napadima su pogođene stambene zgrade, škole i strateška infrastruktura. "Glavno je da su svi preživjeli", napisao je Vilkul, dodavši da je šest osoba, uključujući ozlijeđenu djecu, smješteno u bolnicu.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi da su se napadi dogodili, a ruski dužnosnici nisu komentirali situaciju.

