Ozljeda nije najgora stvar: Evo što su City i Guardiola napravili Jošku Gvardiolu

Joško Gvardiol zadobio je tešku ozljedu u derbiju Manchester Cityja i Chelseaja, a loše vijesti za hrvatskog reprezentativca nastavile su stizati i nakon utakmice.

City je na domaćem terenu remizirao s Chelseajem (1:1), primivši pogodak u samoj završnici susreta, no rezultat je brzo pao u drugi plan zbog Gvardiolove ozljede. Jedan od ključnih igrača momčadi Pepa Guardiole slomio je tibiju desne noge te će morati na operativni zahvat, nakon kojeg ga čeka duga pauza.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prema prvim procjenama, nije isključeno da bi se Gvardiol na teren mogao vratiti tek krajem sezone, a u najgorem scenariju mogao bi ostati bez nastupa i na Svjetskom prvenstvu, što bi bio veliki udarac za hrvatsku reprezentaciju.

Manchester City je već reagirao na nastalu situaciju. Engleski mediji pišu kako je klub započeo pregovore s Crystal Palaceom oko dolaska Marca Guehija. Dvadesetpetogodišnji branič ima ugovor do kraja sezone, a City ga želi dovesti već tijekom zimskog prijelaznog roka.

Cijena transfera procjenjuje se na više od 50 milijuna eura, a Palace ne namjerava popuštati s obzirom na hitnu potrebu Cityja za pojačanjem u obrani. Trener londonskog kluba Oliver Glasner potvrdio je kako je moguć Guehijev odlazak ako se klubovi dogovore oko odštete.

City se tako priprema za nastavak sezone bez jednog od svojih najvažnijih obrambenih igrača, dok Gvardiola čeka dug i zahtjevan oporavak.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik Vatrenih otkrio koliko bi mogao trajati Gvardiolov oporavak