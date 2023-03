U Zagrebu je 8. veljače u 88. godini života nakon duge i teške bolesti preminuo bivši hrvatski nogometni izbornik Miroslav Ćiro Blažević. Preminuo je nakon što se duže vrijeme borio sa zloćudnom bolešću, koja je, nažalost, metastazirala.

Njegovo trenersko umijeće, a prije svega osobna karizma, osvajala je navijače i ljude gdje god je radio.

Trener svih trenera je u dugogodišnjoj trenerskoj karijeri vodio 19 klubova u Švicarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Kini i Iranu, a trenirao je i pet reprezentacija (Švicarsku, Hrvatsku, Iran, BiH, kinesku U-23). Međutim, dva velika rezultata obilježila su mu karijeru. Dinamov naslov prvaka bivše države 1982. godine, te bronca hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj.

Svoj posljednji intervju Ćiro je nekoliko tjedana prije smrti dao proslavljenom hrvatskom nogometašu Mariju Staniću u njegovoj emisiji (Ne)uspjeh prvaka na Arenasportu, koji je emitiran u ponedjeljak.

Ćiro je pričao o svojim trenerskim počecima i razdoblju kada je bio izbornik hrvatske reprezentacije s kojom je osvojio broncu na SP-u, a tada, 1889. godine, vrlo važan član njegove momčadi bio je upravo Stanić.

S napadača na beka

Ćiro je u jednom trenutku odlučio Stanića prebaciti s pozicije napadača na desnog beka, što mu se isprva nije svidjelo, no na kraju je pristao na to i oduševio igrom na toj poziciji.

"Ljubavi moja, ako ti misliš da sam ja iz stomaka to izvadio, pa ja sam tebe izanalizirao i rekao da slijedim nogometnu evoluciju koja je bacila u stranu sve centarfore. Bek je prije imao zadaću samo neutralizirati protivničko krilo. Ti si meni zaustavio protivničko krilo, ulazio u sredinu terena, ulazio u završnicu i zabijao golove. Zatvorio bi centralnu poziciju, to je rezultat razmišljanja, sve sam to analizirao i znao sam da samo ti to možeš odgovoriti", rekao je Ćiro nakon čega je Stanić odgovorio da je odbio igrati desnog beka.

"Pa ti si odbio pa sam te izmolio. Onda sam imao jedan autoritet, pa sam rekao 'moraš'. Da nije bilo tebe koji si onaj crnački posao u sjeni odrađivao, mi nikad ne bismo bili treći", Rekao je Ćiro pa govorio o Svjetskom prvenstvu.

"Mi smo morali biti prvaci. Umrijet ću nesretan što nismo bili prvaci svijeta. Ja sebe optužujem, taj koncentrat talenata je morao biti prvak svijeta. Mi smo Švabe zgazili jer je bilo jedan za sve, svi za jednog", izjavio je pa na kraju progovorio o svom zdravstvenom stanju:

"Dijagnoza mi je grozna, imam pet metastaza na kostima i, hvala Bogu, za veliko čudo, još me nije počelo boljeti. To zna biti nepodnošljivo bolno, ali neću misliti na to, nisam dobro. Tebi ću reći, pred ovako velikim auditorijem, bio si nešto posebno za mene. Kao trener sam imao kriznih trenutaka, ali sam uvijek znao da mogu računati na tebe."