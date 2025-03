Ove četiri presudne točke Dinamo mora riješiti ovog ljeta: Ima važnijih stvari od titule

Bilo kako bilo, Bjelicu, Jakira ili Bišćana ne možemo vratiti i njihovi su mandati sada stvar prošlosti, a budućnost je Fabio Cannavaro, nadamo se da ta budućnost neće trajati samo tri mjeseca kao u slučaju Bjelice jer veliki okršaj s Gattusom Cannavaro u tom slučaju neće niti dočekati.

Ovako smo završili naš komentar na dovođenje Fabija Cannavara krajem prosinca. Spomenuti okršaj s Gattusom je dočekao prošle nedjelje, ali bome su bili glasni razgovori o tome da je on svoje na klupi Dinama odsjedio. Srećom, uprava nije povukla radikalan potez i sada se čini da će Cannavaro dobiti priliku barem do kraja sezone.

Drugi problem koji mori Dinamo je pitanje sportskog direktora, novo ime se očekuje u sljedećih tjedan dana, a kruže priče o tome da se traži stranac s njemačkog govornog područja. U medijima se vrti ime Marca Neppe koji je dugo radio kao skaut i tehnički direktor u Bayernu. Vidjet ćemo što će odlučiti uprava, ali vrlo je važno da dobro odvagnu i dovedu pravog čovjeka jer Marića se označilo kao glavnog krivca za nestabilnu sezonu. Bez sportskog direktora već je doveden Leon Belcar, a u petak ujutro praktički je potvrđeno da će Robert Mudražija doći na ljeto, a Martin Baturina otići.

Potrebno je stati na loptu

Problem kadra treća je neuralgična točka u Dinamu. Ozljede stožernih igrača obilježile su ovu sezonu. Misterij Petkovića bio je u prvom planu, ali Bruno je sjedio na klupi protiv Hajduka i možda povratničke minute vidimo već u Koprivnici u idućem kolu. Petar Sučić vratio se nakon duže pauze, ali još traži formu prije ozljede, a čini se da je i glavom već u Milanu. Pokazalo se i koliko je važan Josip Mišić jer bez njega Dinamo rijetko pobjeđuje, a dobra je stvar što bi i on mogao biti spreman za završetak sezone. Problem kadra nisu samo imena, nego i činjenica da ove sezone ta imena imaju već trećeg trenera koji ima svoju viziju kako igrati pa je većina igrača promijenila nekoliko pozicija i rola bez prilike za prilagodbu.

Četvrta točka koju treba istaknuti je pritisak javnosti. Mnogi su jedva dočekali lošiju sezonu Modrih, a tu u prvom redu mislimo na apologete nekih starih uprava koje su nelegalnim, mafijaškim i kartelskim potezima dolazili do titula. Ti apologeti jedva čekaju zaskočiti bilo kakav potez uprave koja se još traži. Da, sezona bez trofeja svakako bi bila nesupjeh, ali ne i kraj svijeta.

Zdravi temelji su ključ, a to ne dolazi preko noći

Sezona ulazi u svoj finiš, a Dinamo je na prekretnici. Možda nije važno hoće li doći do titule i plasirati se u Ligu prvaka jer to je u ovom trenutku jako daleko. Ono što je puno, puno važnije je posložiti sustav. Važno je sada staviti pravog čovjeka na mjesto sportskog direktora. Važno je dati podršku i vrijeme treneru, bio to Cannavaro ili neko novo ime za koje se novi sportski direktor i uprava odluče na kraju ove sezone. Bitno je odrediti tko od igrača ostaje nakon ljeta, tko odlazi, a koga dovesti. Dinamu ne treba puno promjena u igračkom kadru, treba zaliječiti važne igrače, razviti neke mlađe i osvježiti kadar pokojim pojačanjem. Znamo da je to teže napraviti nego što zvuči, ali upravo zato treba pravi čovjek na mjestu sportskog direktora koji može razviti dobru komunikaciju s upravom, trenerom, igračima i navijačima.

To se ne može preko noći, potrebni su mjeseci, možda i godine. Zato nije bitno hoće li se stići ovih sedam bodova u zadnjih 12 kola. Bitno je napraviti dobre, zdrave temelje, za zdravi zagrebački klub.

