Ante Gelo podijelio dirljivu fotografiju s posebnom osobom: 'Donijela je sunce u moj život'

Foto: Luka Antunac/pixsell

U vrijeme adventa, kada se mnogi s nostalgijom prisjećaju dragih osoba i prošlih vremena, Gelo je podijelio toplu uspomenu na pjevačicu s kojom je dugo i uspješno surađivao

23.12.2025.
13:28
Hot.hr
Luka Antunac/pixsell
Poznati hrvatski glazbenik, gitarist i skladatelj Ante Gelo, poznat po suradnjama s najvećim imenima domaće scene, još je jednom pokazao svoju emotivnu stranu. Uoči božićnih blagdana, dirnuo je svoje pratitelje na Instagramu objavom posvećenom nenadmašnoj glazbenoj divi Gabi Novak.

U vrijeme adventa, kada se mnogi s nostalgijom prisjećaju dragih osoba i prošlih vremena, Gelo je podijelio toplu uspomenu na pjevačicu s kojom je dugo i uspješno surađivao, podsjetivši sve na njezin nemjerljiv doprinos hrvatskoj glazbi i prazninu koju je ostavila iza sebe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Ante Gelo (@ante.gelo)

Na fotografiji koja odiše toplinom i prisnošću, Ante Gelo i Gabi Novak poziraju nasmijani, mašući u kameru u, kako se čini, ugodnoj kućnoj atmosferi. Ambijent ispunjen slikama, starinskim namještajem i dragim uspomenama svjedoči o domu ispunjenom umjetnošću i ljubavlju.

'Donijela je sunce u moj život'

Objava je popraćena dirljivim riječima koje govore o dubokom prijateljstvu i poštovanju koje je glazbenik gajio prema njoj.

"Ove dane se osobito prisjetim dragih ljudi koji su donijeli sunce i glazbu u moj život. Slušam 'Prvi snijeg'. Dobra moja Gabi divna", napisao je Gelo u opisu.

Spominjanje pjesme "Prvi snijeg", vječnog blagdanskog klasika koji je proslavio Gabin suprug Arsen Dedić, dodatno je naglasilo sjetnu i svečanu atmosferu objave, prizivajući sjećanja na cijelu glazbenu obitelj koja je zadužila generacije.

Ante Gelo podijelio dirljivu fotografiju s posebnom osobom: 'Donijela je sunce u moj život'
Foto: Luka Antunac/pixsell

Gabi je ostavila neizbrisiv trag

Ovaj emotivni trenutak izazvao je lavinu reakcija Gelinih pratitelja, koji su u komentarima izrazili svoje divljenje i tugu. Poruke poput "... i naša voljena, zauvijek u srcu" i "Lijepo od vas što se sjetite Gabi, bila je velika diva" samo su neke od onih koje pokazuju koliko je pjevačica ostavila dubok trag, ne samo na svoje kolege, već i na brojnu publiku koja je desetljećima uživala u njezinoj jedinstvenoj interpretaciji.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Habijan za Direkt o sramotnoj Milanovićevoj izjavi dvije godine poslije: 'Nije bilo isprike'

