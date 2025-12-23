FREEMAIL
Djetinjstvo ili snježne radosti? Zašto želite bijeli Božić?

Djetinjstvo ili snježne radosti? Zašto želite bijeli Božić?
Foto: Patrik Macek/pixsell

Odgovore pišite na Facebook stranici portala net.hr, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16:30 sati

23.12.2025.
13:34
Patrik Macek/pixsell
Prema prognozama, ove godine bismo za Božić mogli dočekati snijeg, što je mnogima potajna blagdanska želja.

Bijeli pokrivač često unese poseban mir, priguši svakodnevnu užurbanost i stvori dojam da se vrijeme barem nakratko usporilo. Takav Božić mnoge vraća u djetinjstvo, budi uspomene na jednostavne radosti i trenutke provedene s najbližima.

Iako znamo da prava čarolija blagdana ne ovisi o vremenu, snijeg joj ipak daje poseban ugođaj i dodatnu notu blagdanske atmosfere. Zato u našoj redovitoj rubrici pitamo i vas: "Zašto želite bijeli Božić?"

Odgovore pišite na Facebook stranici portala net.hr, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati.

 

 

Djetinjstvo ili snježne radosti? Zašto želite bijeli Božić?