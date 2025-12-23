Djetinjstvo ili snježne radosti? Zašto želite bijeli Božić?

Prema prognozama, ove godine bismo za Božić mogli dočekati snijeg, što je mnogima potajna blagdanska želja.

Bijeli pokrivač često unese poseban mir, priguši svakodnevnu užurbanost i stvori dojam da se vrijeme barem nakratko usporilo. Takav Božić mnoge vraća u djetinjstvo, budi uspomene na jednostavne radosti i trenutke provedene s najbližima.

Iako znamo da prava čarolija blagdana ne ovisi o vremenu, snijeg joj ipak daje poseban ugođaj i dodatnu notu blagdanske atmosfere. Zato u našoj redovitoj rubrici pitamo i vas: "Zašto želite bijeli Božić?"

Odgovore pišite na Facebook stranici portala net.hr, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati.

