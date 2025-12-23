FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TOLERIRAJU GA /

Tko o čemu, Dodik o ustaštvu u Hrvatskoj: 'Nisu izašli iz vrtloga mržnje prema Srbima'

Tko o čemu, Dodik o ustaštvu u Hrvatskoj: 'Nisu izašli iz vrtloga mržnje prema Srbima'
×
Foto: Mikhail Tereshchenko/zuma Press/profimedia

Veličanje ustaša kao proizvoda nacističke ideologije je za osudu, a šutnja hrvatskih dužnosnika znači suučesništvo, kazao je Milorad Dodik

23.12.2025.
13:35
Hina
Mikhail Tereshchenko/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je i dalje najmoćniji političar u tom entitetu, ustvrdio je kako se u Hrvatskoj tolerira ustaštvo i potiče mržnja prema Srbima a hrvatske je dužnosnike optužio da sudjeluju u tome.  

Dodik je ovo ustvrdio u objavi na društvenoj mreži X komentirajući subotnji incident na stadionu Maksimir na kojemu su navijači iz skupine Bad Blue Boys tijekom utakmice između Dinama i Lokomotive istaknuli natpis s pozdravom "za dom spremni".

To je bila provokacija usmjerena na zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog njegove najave da u prostorima kojima upravlja grad neće dopustiti isticanje poruka i simbola povezanih s ustaškim režimom.

Taj je čin postao novom točkom prijepora među političarima s desnice i ljevice u Hrvatskoj, a u sve se uključio i Dodik za kojega je incident na Maksimiru dokaz da se u Hrvatskoj sustavno potiče mržnja prema Srbima. 

"Izostanak osude ovog sramotnog čina pokazuje da Hrvatska nije izašla iz vrtloga mržnje prema Srbima. Veličanje ustaša kao proizvoda nacističke ideologije je za osudu, a šutnja hrvatskih dužnosnika znači suučesništvo", ocijenio je Dodik.

Istaknuo je kako su pod spornim pozdravom ubijene stotine tisuća ljudi, a onima koji ga šire poručio je kako su se "ispisali iz civilizacije i upisali u barbarstvo".

POGLEDAJTE VIDEO: Dok policija traga, Plenkoviću je 'ZDS' logičan: Tko će odgovarati za transparent na Maksimiru?

Milorad DodikUstaštvoPoticanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TOLERIRAJU GA /
Tko o čemu, Dodik o ustaštvu u Hrvatskoj: 'Nisu izašli iz vrtloga mržnje prema Srbima'