U Dinamo stigle dobre vijesti: Može li ovo biti dodatan motiv Plavima da se pokrenu?

U moru problema koje muče zadnjih dana Dinamo u četvrtak navečer u Maksimir je stigla jedna sretna vijest. Dinamo muku muči u prvenstvu, nikako da se pokrene Plavi stroj no možda bi jučerašnji rezultat u Europskoj ligi mogao potaknuti Plave da stisnu gas do kraja prvenstva.

Naime radi se o klupskome koeficijentu klubova izvan top 10 liga kojima bi ti klubovi mogli ostvariti izravan plasman u Ligu prvaka. Dinamo je trenutno drugi na toj ljestvici iza škotskih Rangersa, a utakmicom u četvrtak opasno je visio da padne na treće mjesto. Olympiacos vreba iza leđa Plavima, no zato se Bodo/Glimt potrudio da se to ne ostvari pobjedom kod kuće 3-0.

O čemu se zapravo radi? Najjače europske lige po svojoj jačini daju određeni broj izravnih predstavnika u Ligi prvaka. Ostale lige konkuriraju samo za jedno mjesto, a ono može biti izravno ako klub koji osvoji prethodnu Ligu prvaka već osigura plasman kroz domaću ligu. Dinamo je napumpao nacionalni klupski koeficijent i došao do drugoga mjesta, no ispadanjem iz europskih natjecanja više ne može povećavati taj broj.

Ispred Plavih je Rangers, ali i oni moraju osvojiti domaću ligu ako žele doći do izravnoga plasmana. Za sad se to čini neostvarivim jer im Celtic bježi za 16 bodova, pa se glavna borba vodi između Dinama i Olympiacosa koji je još uvijek u fazi natjecanja.

Grci imaju još jednu priliku da prestignu Dinamo već idući tjedan kada igraju uzvrat osmine Europa lige s Bodom, a bit će im dovoljna i minimalna pobjeda. Klub iz Maksimira tako će sljedeći četvrtak morati navijati protiv Olympiacosa koji igra kod kuće. Grčki prvoligaš trenutačno je prvi u ligi s pet bodova prednosti ispred AEK-a i najizgledniji je kandidat za osvajanje domaćeg prvenstva.

Ukoliko Olympiacos trijumfira protiv Norvežana, dinamovci će morati navijati protiv crveno-bijelih do kraja prvenstva.

Dodajmo i tome da je nakon odigrane prve faze osmine Europske I Konferencijske lige iz svih kombinacija izravnog plasmana u iduću Ligu prvaka ostala Crvena Zvezda,a isto prijeti i Copenhagenu ako ne ostvari dobar rezultat u uzvratu protiv Chelsea.

Naravno sve to pada u vodu ako Dinamo ne osvoji ovogodišnji SuperSport HNL. Plavi nikako da se pokrenu, zaostatak za vodećima ostaje isti, no u prošlosti je pokazivao Dinamo da se zna izvući pred kraj sezone. Ipak imat će iznimno težak zadatak, a svojom igrom ne ulijeva veliko povjerenje da će ostvariti taj podvig. No nogomet je prevrtljiva igra i vrijeme će pokazati svoje.

