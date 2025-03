Brat Martina Baturine nehotice otkrio sudbinu svog brata i izazvao potrese u Dinamu

Ako ćemo vjerovati riječima Roka Baturine, brata zvijezde Dinama Martina Baturine, čini se kako ponajbolji veznjak SuperSport HNL-a odlazi iz redova aktualnog prvaka Hrvatske ovog ljeta. Naime, Roku Baturini je tijekom konferencije za medije uoči utakmice njegove Malage i Cadiza u sklopu druge španjolske lige izletjelo nešto jako bitno. Ups...

'Martin je drugačiji tip igrača od mene'

Španjolski novinar upitao ga je koju bi Martinovu kvalitetu volio imati, a u odgovoru na to pitanje Roko je najavio mogući transfer 22-godišnjeg Dinamovog veznjaka.

"Martin je drugačiji tip igrača od mene, on voli imati loptu u nogama, razigravati sugrače", rekao je Roko za svog mlađeg brata i nastavio:

"Njemu ne treba puno kada su u pitanju dodavanja, udarci, nekada pomislite da je nemoguće, a onda vam doda loptu, ima sjajan pegled igre. Na ljeto ga očekuje transfer. Vidjet ćemo što će biti s njim", odgovor je Roko Baturina dao.

'Teško je uspoređivati ga s Modrićem'

I u nedavnom intervjuu za madridski As Roko je govorio o Martinu.

"Počeo je igrati za hrvatsku reprezentaciju i dobro je igrao u Ligi prvaka. S Dinamom se u napetom prvenstvu bori za prvo mjesto. Teško je uspoređivati ga s Modrićem. On je ofenzivniji nego Modrić. Interesi Reala i Barcelone? Da vam budem iskren, nisam puno čuo o interesu Reala i Barcelone za njega, a Martin mi ništa ne govori. Otići iz Dinama u Real ili Barcelonu je vrlo teško. Potrebno je između toga igrati za neki drugi klub iz pet najjačih europskih liga da bi se, ako je to moguće, došlo do tih momčadi."

Procjenjuje se Martina na 20 milijuna eura

Martin Baturina pod ugovorom je s Dinamom do ljeta 2028. godine. U ovoj sezoni zabio je šest golova i podijelio devet asistencija u 33 odigrane utakmice. Transfermarkt ga procjenjuje na 20 milijuna eura. Što se tiče brata mu Roka, on je za Malagu gdje je došao na posudbu iz Gil Vicentea u španjolsku Segundu ove szeone odigrao 20 utakmica, postigao dva gola i upisao jednu asistenciju.

Iako je bio veliki talenat, nije baš napravio karijeru kako se očekivala, a prije Malage igrao je za Gil Vicente, Racing Santander, Ferencvaros, Maribor, Lech Poznan, Bravo, a u mlađim kategorijama za Dinamo, RNK Split i Hajduk.

