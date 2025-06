Češki mediji o hrvatskoj reprezentaciji: 'Ponos nacije obilježene krvavom prošlošću'

Hrvatska i Češka odmjerit će snage večeras u osječkoj Opus Areni u vrlo važnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Naravno, ova utakmica glavna je tema i u češkim medijima.

Česi u ovu utakmicu ulaze s ostvarenim ciljem, s devet bodova u tri utakmice. Slavili su 2:1 protiv Farskih Otoka, 4:0 protiv Gibraltara pa su onda u petak svladali Crnu Goru 2:0. Česi se tješe činjenicom da su uspjeli ukrotiti Hrvatsku na zadnja dva Europska prvenstva. Prije četiri godine igrali smo 1:1 u Glasgowu, a Česi su dogurali do četvrtfinala, stepenicu dalje od Hrvatske, a sedam igrača iz te reprezentacije je i danas u Osijeku.

Hvalili Opus Arenu, spominjali i rat

"Nogometna bitka vodit će se u gradu od 100.000 stanovnika blizu granice sa Srbijom, koji je teško oštećen u posljednjem desetljeću prošlog stoljeća, tijekom Domovinskog rata, ali je sada omiljeno odredište za hrvatsku reprezentaciju. Na samom rubu aglomeracije izgrađena je veličanstvena Opus Arena za trinaest tisuća gledatelja. Otvorena je prije dvije godine, a sjedala u plavo-bijelim bojama lokalnog kluba daju unutrašnjosti stadiona specifičnu atmosferu. Hrvati su ovdje igrali s Turskom i Poljskom, a sada dočekuju Čehe", stoji u tekstu portala iSport.

Češki novinari pišu kako su lijepo dočekani u Osijeku, ali im je čovjek koji je predavao akreditacije rekao da nemaju šanse protiv Hrvatske i da se u ovoj skupini bore za drugu mjesto.

"Reprezentacija simbolizira ponos hrvatske nacije, koja je obilježena krvavom prošlošću. Kad Modrić i društvo obuku kopačke, nacija od četiri milijuna ljudi prikovana je za ekrane, trijumfi se bučno slave na trgovima", stoji u češkom tekstu koji zaključuje kako će sve pokušati ne bi li spriječili slavlje na ulicama Osijeka.

