Česi najavljuju igru na pobjedu, a muči ih veliki izostanak: 'Sto tisuća Čeha ovdje dolazi na more'

Ponedjeljak navečer donosi vrlo važnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo za reprezentacije Hrvatske i Češke. Dvije momčadi su favoriti skupine i bilo je jasno nakon ždrijeba da će ove dvije ekipe odlučivati o izravnom putniku u Sjevernu Ameriku na SP.

"Sto tisuća Čeha ovdje dolazi na more, znali smo da će biti vruće, ali trebalo bi se rashladiti u ponedjeljak što su dobre vijesti. Bit ćemo spremni bez obzira na vrijeme", najavio je Tomaš Souček, uz Schicka najveća zvijezda češke reprezentacije.

Česi su svjesni da bi im ova utakmica mogla širom otvoriti vrata Svjetskog prvenstva. "Svaka utakmica je važna, ne samo s Hrvatima. Ne smijemo gubiti bodove u skupini, svi će se na kraju računati. Ne može se reći da nas u Osijeku čeka najvažnija utakmica, igrat će se do kraja kvalifikacija. Imamo priliku osvojiti bod protiv najvećeg favorita u skupini. Ovdje nećemo ništa ostaviti besplatno", najavio je češki izbornik Ivan Hašek, ali i rekao da se neće u Osijek doći braniti.

"Ako se budemo samo branili. nećemo imati šanse. Moramo biti hrabri, samouvjereni i dozvoliti si doći naprijed. Ulazimo u utakmicu s idejom da želimo pobijediti" najavio je samouvjereno češki izbornik u Osijeku, a češki mediji pisali su i o Opus Areni.

Česima nedostaje vrlo važan igrač, najavljuju dvije moguće varijante

"Hrvati igraju u utakmicu u Osijeku koji ima najmoderniju arenu u zemlji. Otvorena je prije dvije godine, ali nije ogromna. Prima samo 13 tisuća ljudi", piše na češkom portalu sport.cz, a češki izbornik je upozorio kako ne očekuje tišu atmosferu nego u Splitu.

Čehe najviše muči što zbog ozlijede neće moći igrati Adam Hložek, iza kojega je odlična sezona u Hoffenheimu, a zabio je i prije tri dana Crnoj Gori prije nego je u 28. minuti morao izaći zbog ozljede. Česi pišu kako bi utakmicu umjesto njega mogao početi Lukas Provod koji je ušao i u Plzenu prije tri dana, ali i kako postoji mogućnost da izbornik u nedostatku Hložeka promijeni sustav i počne s tri stopera te dvojcem Cerny-Šulc iza Schicka u jednoj defenzivnijoj varijanti.

Sve ćemo vidjeti večeras na Opus Areni u petom međusobnom susretu. Do sada smo čak tri puta igrali neriješeno, na Eurima 2016. i 2020. kao i na prijateljskom turniru Hassana II. 1996., a jedinu pobjedu smo upisali mi 2011. u prijateljskoj utakmici u Puli.

