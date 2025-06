Remi kao zaštitni znak: Ovo je povijest hrvatskih utakmica protiv Češke

Hrvatska i Češka večeras se sastaju na Opus Areni u Osijeku, a zanimljivo je da će to biti prvi kvalifikacijski susret Hrvatske i Češke. Do sada nas kuglice nisu spajale u kvalifikacijama, ali jesu čak dva puta ne Europskim prvenstvima.

Krenimo redom. Hrvatska i Češka prvi su se put kao samostalne zemlje susrele na prijateljskom turniru u Maroku, na turniru kralja Hassana Drugog u prosincu 1996. Na turniru su uz Češku i Hrvatsku nastupale Maroko i Nigerija. Hrvatska je pod vodstvom Miroslava Ćire Blaževića izbacila Maroko nakon jedanaesteraca, a u finalu je protiv Češke također bilo neriješeno, Radek Drulak je zabio za Čehe, a Nenad Pralija je izjednačio za Hrvatsku koja je nakon jedanaesteraca slavila s 4:1.

Napomenimo da je samo pola godine ranije Češka igrala finale Eura gdje su poraženi od Njemačke. Hrvatska je na tom turniru također ispala od Njemačke u četvrtfinalu.

Golijada na otvaranju Aldo Drosine i baklje u Saint-Etienneu

Na sljedeći okršaj s Češkom čekali smo 15 godina i otvorenja pulske Aldo Drosine. Česi su imali tu čast otvoriti novi stadion u Puli, a za to su nagrađeni s četiri komada u mreži. Utakmica je završila 4:2, a za Bilićevu Hrvatsku zabijali su Eduardo, Ivo Iličević te dva puta Nikola Kalinić. Za Čehe su zabili dva Tomaša, Rosicky i Sivok.

Nakon dva prijateljska susreta, uslijedila su dva službena susreta. Ždrijeb nas je spojio na dva europska prvenstva, a obje utakmice su završile bez pobjednika. Na Euru u Francuskoj 2016. igrali smo drugo kolo u skupini. Ivan Perišić i Ivan Rakitić doveli su nas do 2:0 i bili smo na pragu maksimalnih šest bodova, ali onda je uslijedio prekid zbog bakljade. Hrvatski su navijači prosvjedovali zbog kriminalnih i koruptivnih radnji u HNS-u i prekinuli utakmicu na pet minuta.

To je presjeklo reprezentaciju Ante Čačića, a dalo krila Česima koji su smanjili preko Milana Škode u 76. minuti pa došli i do boda u sudačkoj nadoknadi nakon jedanaesterca kojeg je realizirao Tomaš Necid. Hrvatska je u zadnjem kolu pobijedila Španjolsku, s prvog mjesta prošla u osminu finala gdje je ispala od Portugala. Česima je to bio jedini bod u skupini i ostali su na posljednjem mjestu.

Sličan epilog i u Škotskoj

Četiri, odnosno pet godina kasnije, opet nas je ždrijeb spojio i opet smo igrali u drugom kolu i opet je završilo podjelom bodova. Patrick Schick je realizirao kazneni udarac u 37. minuti, a Ivan Perišić je poravnao početkom drugog poluvremena. Pobjedom nad Škotskom u zadnjem kolu prošli smo u osminu finala gdje nas je izbacila Španjolska.

Česi po dobrome pamte taj turnir. S 4 boda su prošli kao treći, a onda u osmini priredili iznenađenje i izbacili Nizozemsku. U četvrtfinalu ipak nije išlo, izbacila ih je Danska s 2:1.

Nakon dva prijateljska i dva službena susreta, Hrvatska je neporažena od Češke, ali s tek jednom pobjedom, i to u prijateljskom susretu. Vidjet ćemo kako će proći prvi kvalifikacijski susret Hrvatske i Češke. Ako ćemo pratiti šprancu s Europskih prvenstava onda će završiti neriješeno uz pogodak Perišića i Čeha s bijele točke. Živi bili pa vidjeli.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić: 'Još se osjećam dobro i fizički i mentalno, ali vidjet ćemo hoću li igrati na SP-u'