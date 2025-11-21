Ove četiri reprezentacije imaju Mundijal na dlanu: Evo zašto
Ne stišavaju se strasti i analize nakon jučerašnjeg ždrijeba u Zurichu
Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku igra se u lipnju i srpnju sljedeće godine, a već je poznato 12 od 16 europskih reprezentacija koje će na njemu nastupati. Ipak, ostale su još neke nedoumice koje će biti riješene kroz popularni baraž.
Kuglice su odlučile i parovi su izvučeni, a evo kako stoje stvari:
Parovi doigravanja za SP
Skupina A
Polufinale 1: Italija - Sjeverna Irska
Polufinale 2: Wales - Bosna i Hercegovina
Finale: Polufinale 2 vs Polufinale 1
Skupina B
Polufinale 3: Ukrajina - Švedska
Polufinale 4: Poljska - Albanija
Finale: Polufinale 3 vs Polufinale 4
Skupina C
Polufinale 5: Turska - Rumunjska
Polufinale 6: Slovačka - Kosovo
Finale: Polufinale 6 vs Polufinale 5
Skupina D
Polufinale 7: Danska - Sjeverna Makedonija
Polufinale 8: Češka - Irska
Finale: Polufinale 8 vs Polufinale 7
Ždrijeb je prije svega bio najviše naklonjen Češkoj, Walesu, Ukrajini i Slovačkoj! Zašto? Ove četiri reprezentacije će, ako sve prođu u finale doigravanja, sve svoje utakmice igrati na domaćem terenu. Jedina mala iznimka je Ukrajina koja zbog rata svoje utakmice ne može igrati na pravom domaćem terenu. Dakle i polufinale i finale, a to je nešto što je svaki sudionik popularnog baraža želio.
