POSLJEDICE ŽDRIJEBA /

Ove četiri reprezentacije imaju Mundijal na dlanu: Evo zašto

Ove četiri reprezentacije imaju Mundijal na dlanu: Evo zašto
×
Foto: Nick Potts/pa Images/profimedia

Ne stišavaju se strasti i analize nakon jučerašnjeg ždrijeba u Zurichu

21.11.2025.
9:10
Sportski.net
Nick Potts/pa Images/profimedia
Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku igra se u lipnju i srpnju sljedeće godine, a već je poznato 12 od 16 europskih reprezentacija koje će na njemu nastupati. Ipak, ostale su još neke nedoumice koje će biti riješene kroz popularni baraž.

Kuglice su odlučile i parovi su izvučeni, a evo kako stoje stvari:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup)

 

Parovi doigravanja za SP

Skupina A

Polufinale 1: Italija - Sjeverna Irska 

Polufinale 2: Wales - Bosna i Hercegovina

Finale: Polufinale 2 vs Polufinale 1

Skupina B

Polufinale 3: Ukrajina - Švedska 

Polufinale 4: Poljska - Albanija

Finale: Polufinale 3 vs Polufinale 4

Skupina C

Polufinale 5: Turska - Rumunjska 

Polufinale 6: Slovačka - Kosovo

Finale: Polufinale 6 vs Polufinale 5

Skupina D

Polufinale 7: Danska - Sjeverna Makedonija 

Polufinale 8: Češka - Irska

Finale: Polufinale 8 vs Polufinale 7

 

Sve o Svjetskom prvenstvu čitajte na portalu Net.hr!

Ždrijeb je prije svega bio najviše naklonjen Češkoj, Walesu, Ukrajini i Slovačkoj! Zašto? Ove četiri reprezentacije će, ako sve prođu u finale doigravanja, sve svoje utakmice igrati na domaćem terenu. Jedina mala iznimka je Ukrajina koja zbog rata svoje utakmice ne može igrati na pravom domaćem terenu. Dakle i polufinale i finale, a to je nešto što je svaki sudionik popularnog baraža želio. 

POGLEDAJTE VIDEO: U regiji mnogi slave, osim Srba i Slovenaca

Svjetsko PrvenstvoždrijebBaraž
