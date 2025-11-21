Ove četiri reprezentacije imaju Mundijal na dlanu: Evo zašto

Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku igra se u lipnju i srpnju sljedeće godine, a već je poznato 12 od 16 europskih reprezentacija koje će na njemu nastupati. Ipak, ostale su još neke nedoumice koje će biti riješene kroz popularni baraž.

Kuglice su odlučile i parovi su izvučeni, a evo kako stoje stvari:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Parovi doigravanja za SP

Skupina A

Polufinale 1: Italija - Sjeverna Irska

Polufinale 2: Wales - Bosna i Hercegovina

Finale: Polufinale 2 vs Polufinale 1

Skupina B

Polufinale 3: Ukrajina - Švedska

Polufinale 4: Poljska - Albanija

Finale: Polufinale 3 vs Polufinale 4

Skupina C

Polufinale 5: Turska - Rumunjska

Polufinale 6: Slovačka - Kosovo

Finale: Polufinale 6 vs Polufinale 5

Skupina D

Polufinale 7: Danska - Sjeverna Makedonija

Polufinale 8: Češka - Irska

Finale: Polufinale 8 vs Polufinale 7

Ždrijeb je prije svega bio najviše naklonjen Češkoj, Walesu, Ukrajini i Slovačkoj! Zašto? Ove četiri reprezentacije će, ako sve prođu u finale doigravanja, sve svoje utakmice igrati na domaćem terenu. Jedina mala iznimka je Ukrajina koja zbog rata svoje utakmice ne može igrati na pravom domaćem terenu. Dakle i polufinale i finale, a to je nešto što je svaki sudionik popularnog baraža želio.

