Carragher pjevao pjesmicu nakon čudesnog Oršićevog gola. Legenda ga gledala u nevjerici

Foto: Screenshot: Xmreža

'Zabija Oršić koji je htio počešati Pafosov svrab, prvi gol na terenu'

1.10.2025.
8:09
S.M.
Screenshot: Xmreža
Mislav Oršić zabio je u srijedu nevjerojatan gol u utakmici 2. kola Lige prvaka protiv Bayerna, no nažalost, njegov Pafos je poražen s visokih 1-5 pred vlastitim navijačima. U 45. minuti utakmice, Oršić je presjekao dodavanje na lijevoj strani negdje blizu centra igrališta, povukao loptu prema golu Bayerna, a zatim izvanredno pogodio gornji desni kut s više od 20 metara. OVDJE pogledajte spektakularni Oršićev pogodak.

Ovaj gol, koji je zaslužio mjesto među najljepšima u prvoj fazi Lige prvaka, nije prošao nezapaženo, pa je Liverpoolova legenda Jamie Carragher, u svom stilu, odlučio naći inspiraciju u Oršiću.

"And it’s a goal from Oršić who wanted to scratch the itch of Pafos’ first goal on the pitch", rekao je Carragher, što se u prijevodu može interpretirati kao:

"Zabija Oršić koji je htio počešati Pafosov svrab, prvi gol na terenu". Micah Richards, bivši kapetan Manchester Cityja, nije mogao odoljeti smijehu, dok je Thierry Henry, iako impresioniran golom, samo uzviknuo:

"Kakav gol!" i potom se sam počeo smijati.

