Pogledajte spektakularni Oršićev gol i što je na to rekao Neuer! O ovom bruji svijet

Mislav Oršić (32) postigao je sinoć spektakularan pogodak u dresu Pafosa protiv bavarskog giganta Bayerna u drugom kolu Lige prvaka. Hrvatski nogometaš je na lijevoj strani presjekao jedno dodavanje, povukao loptu prema sredini i s dvadesetak metara neobranjivo pogodio gornji kut. Legendarni Manuel Neuer samo je pogledom ispratio loptu, a komentator CBS Sporta samo je rekao:

"Prihvatio se izazova i sam pobijedio legendu Neuera".

OVDJE pogledajte Oršićev gol za antologiju.

Sve o Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr

Neuer je nakon utakmice upitan o primljenom golu. Ovako je tekao njegov razgovor s novinarom, kojeg prenoe se strani portali.

Novinar: "Je li (Oršićev udarac) bio neobranjiv?"

Neuer: "Da."

Novinar: "Jeste li reagirali relativno kasno?"

Neuer: "Ne. Jeste li bili golman?"

Novinar: "Iskreno, ne."

Neuer: "Šteta. Lopta je isprva išla ravno, a onda je promijenila putanju. Išla je prema meni, ali relativno kasno vidiš da je skrenula udesno. Da ste igrali nogomet, znali biste o čemu govorim. Dakle, to je odgovor na pitanje", rekao je 39-godišnjak uz ironičan smiješak.

Iako je Oršićev gol smanjio rezultat na 1-4, njemački prvak je do kraja dodao još jedan pogodak i slavio s uvjerljivih 5:1.

Za Oršića je ovo treći pogodak u 13 nastupa ove sezone. U ciparski klub stigao je u siječnju ove godine kao slobodan igrač iz Trabzonspora, a prošle sezone je u 19 utakmica postigao četiri gola.

Unatoč dobroj formi, Zlatko Dalić ga nije uvrstio na glavni popis reprezentativaca za listopadski ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ali mu je poslao pretpoziv.

POGLEDAJTE VIDEO: Treba li Dalić primijeniti svoj poznati 'Vlašićev recept' i na Mislavu Oršiću? 'Trebao bi i budite uvjereni da izbornik o tome i razmišlja'