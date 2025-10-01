Pogledajte spektakularni Oršićev gol i što je na to rekao Neuer! O ovom bruji svijet
Za Oršića je ovo treći pogodak u 13 nastupa ove sezone
Mislav Oršić (32) postigao je sinoć spektakularan pogodak u dresu Pafosa protiv bavarskog giganta Bayerna u drugom kolu Lige prvaka. Hrvatski nogometaš je na lijevoj strani presjekao jedno dodavanje, povukao loptu prema sredini i s dvadesetak metara neobranjivo pogodio gornji kut. Legendarni Manuel Neuer samo je pogledom ispratio loptu, a komentator CBS Sporta samo je rekao:
"Prihvatio se izazova i sam pobijedio legendu Neuera".
OVDJE pogledajte Oršićev gol za antologiju.
Sve o Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr
Neuer je nakon utakmice upitan o primljenom golu. Ovako je tekao njegov razgovor s novinarom, kojeg prenoe se strani portali.
Novinar: "Je li (Oršićev udarac) bio neobranjiv?"
Neuer: "Da."
Novinar: "Jeste li reagirali relativno kasno?"
Neuer: "Ne. Jeste li bili golman?"
Novinar: "Iskreno, ne."
Neuer: "Šteta. Lopta je isprva išla ravno, a onda je promijenila putanju. Išla je prema meni, ali relativno kasno vidiš da je skrenula udesno. Da ste igrali nogomet, znali biste o čemu govorim. Dakle, to je odgovor na pitanje", rekao je 39-godišnjak uz ironičan smiješak.
Iako je Oršićev gol smanjio rezultat na 1-4, njemački prvak je do kraja dodao još jedan pogodak i slavio s uvjerljivih 5:1.
Za Oršića je ovo treći pogodak u 13 nastupa ove sezone. U ciparski klub stigao je u siječnju ove godine kao slobodan igrač iz Trabzonspora, a prošle sezone je u 19 utakmica postigao četiri gola.
Unatoč dobroj formi, Zlatko Dalić ga nije uvrstio na glavni popis reprezentativaca za listopadski ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ali mu je poslao pretpoziv.
POGLEDAJTE VIDEO: Treba li Dalić primijeniti svoj poznati 'Vlašićev recept' i na Mislavu Oršiću? 'Trebao bi i budite uvjereni da izbornik o tome i razmišlja'