Počinje ostatak utakmica diljem Europe: Bivši Dinamovci započinju od prve minute

UŽIVO

2. kolo Lige prvaka

Atalanta - Club Brugge 2-1

Kairat Almaty - Real Madrid 0-5

Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt 0-0

Bodo/Glimt - Tottenham 0-0

Chelsea - Benfica 0-0

Galatasaray - Liverpool 0-0

Inter Milan - Slavia Prag 0-0

Marseille - Ajax 0-0

Pafos - Bayern 0-0

87' GOOOL! Dok svira radio, Pašalić Mario! Hrvatski reprezentativac pogađa za vodstvo nakon ubačaja Sulemana iz kornera! Momčad Ivana Jurića grabi prema prvoj pobjedi u Ligi Prvaka ove sezone. Pogodak hrvatskog reprezentativca pogledajte OVDJE

74' - GOOOL! Budi se Atalanta, Luka Samardžić pogađa sa bijele točke za izjedančenje, nakon što je Mario Pašalić izborio ga za talijansku momčad. Gol pogledajte OVDJE

38' - GOOOL! Idemo odmah u Italiju, put Bergama, 5.633,1 km zapadno od Azerbajdžana. Tzolis pogađa za vodstvo belgijaca protiv Jurićeve Atalante. Club Brugge vodi pogotkom Tzolisa. Loše je reagirala obrana Atalante i izugbila loptu, a onda je Tzolis sjajno pogodio s ruba kaznenog prostora. OVDJE pogledajte pogodak.

Kairat Almaty- Real Madrid 0-5

90+3' GOOOL! Brahim Diaz pogađa za vodstvo Reala tik pred kraj susreta, Kazahstanci nakon teške bitke pali u ponor, pogodak marokanca pogledajte OVDJE

83' GOOOL! Camavinga zabija za 4:0, nakon teške borbe cijelu utakmicu u nastavku momčad iz Almatya je pala, Rodrygo je ponovno asistent, a strijelac je Camavinga koji je tek ušao u igru. Brazilac je sve napravio na lijevoj strani i ubacio Francuzu koji je glavom loptu pospremio u mrežu. Gol pogledajte OVDJE.

74'- GOOOL! Kylian Mbappe postiže svoj treći pogodak večeras, velika prednost madridskog Reala se povečava, gol pogledajte - OVDJE

52' - GOOOL! Kylian Mbappe povećava prednost u Kazahstanu, asistent je golman Courtois. Ovako je tekla akcija Reala. Courtois je izbio loptu iz svog šesnaesterca i to je ispala savršena lopta u prostor za Francuza. Obrana Kairata ga nije mogla sustići, a Mbappe ovakve prilike 'oči u oči' s vratarom ne promašuje. Gol Reala možete pogledati - OVDJE.

25' - GOOOL! Kylian Mbappe siguran je sa 11m, Real dolazi u vodstvo na dalekom gostovanju, gol pogledajte - OVDJE.

Najava

Pred nama je prava nogometna poslastica – čak devet utakmica grupne faze Lige prvaka na rasporedu je danas.

Program počinje u 18:45, a posebnu pažnju privlači Real Madrid koji u dalekom Kazahstanu traži povratak pobjedama nakon ligaškog debakla. U isto vrijeme, Atalanta, koju vodi Ivan Jurić i u kojoj važnu ulogu ima Mario Pašalić, na svom terenu dočekuje belgijski Club Brugge.

U večernjem terminu (21:00) očekuje nas gradski derbi temperamenta – Atletico Madrid na svom Metropolitanu ugostit će Eintracht Frankfurt. Posebnu draž ima i ogled u Norveškoj, gdje će Bodo/Glimt tražiti revanš protiv Tottenhama za prošlosezonski polufinalni obračun Europske lige.

Jedan od vrhunaca večeri svakako je povratak Josea Mourinha na Stamford Bridge, ovaj put na klupi Rome. Liverpool gostuje kod uvijek neugodnog Galatasaraya u Istanbulu, dok će Inter Petra Sučića ugostiti Slaviju Prag. Uz to, Marseille dočekuje Ajax Josipa Šutala, a Pafos Mislava Oršića snage će odmjeriti s Bayernom iz Münchena, koji stiže bez ozlijeđenog Josipa Stanišića.

Pred nama je večer prepuna uzbuđenja, a mi ćemo vas pratiti sa svim najvažnijim trenucima i rezultatima.

