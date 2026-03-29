'DON CARLO, ČEMU OVO?' /

Ancelottijeve riječi razbjesnile Bosnu i Hercegovinu

Ancelottijeve riječi razbjesnile Bosnu i Hercegovinu
Foto: Ian Kington/AFP/Profimedia

Mediji u BiH pšu da ih je Carlo Ancelotti ponizio

29.3.2026.
22:49
M.G.
Carlo Ancelotti, legendarni talijanski trener koji sada vodi reprezentaciju Brazila, komentirao je utakmicu svoje domovine Italije protiv Bosne i Hercegovine u finalu doigravanja kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Ancelotti je istaknuo kako će, prema njegovom mišljenju, Italija sigurno izbaciti BIh, a njegove riječi prenijelli su bosanskohercegovački mediji i kritizirali Carla zbog podcjenjivanja.

"Uspjet će, sto posto, ili bolje rečeno, da budemo sigurni - 95 posto", rekao je Ancelotti.

Izjava je odjeknula u BiH, a portal Sporsport.ba prenosi je u tekstu s naslovom "Ancelotti je zadao žestok udarac bh. narodu: Don Carlo, čemu ovo?".

