Ancelottijeve riječi razbjesnile Bosnu i Hercegovinu

Carlo Ancelotti, legendarni talijanski trener koji sada vodi reprezentaciju Brazila, komentirao je utakmicu svoje domovine Italije protiv Bosne i Hercegovine u finalu doigravanja kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Ancelotti je istaknuo kako će, prema njegovom mišljenju, Italija sigurno izbaciti BIh, a njegove riječi prenijelli su bosanskohercegovački mediji i kritizirali Carla zbog podcjenjivanja.

"Uspjet će, sto posto, ili bolje rečeno, da budemo sigurni - 95 posto", rekao je Ancelotti.

Izjava je odjeknula u BiH, a portal Sporsport.ba prenosi je u tekstu s naslovom "Ancelotti je zadao žestok udarac bh. narodu: Don Carlo, čemu ovo?".

