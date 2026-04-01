Carlo Ancelotti komentirao Hrvatsku i rekao ono što čitav svijet zna o Vatrenima

Izbornik brazilske nogometne reprezentacije Carlo Ancelotti rekao je ono što čitav svijet zna o Vatrenima, a to je da je protiv Hrvatske teško igrati jer je kompaktna ekipa koja zna s loptom pa je zadovoljan pobjedom od 3-1 jutros u prijateljskoj utakmici po našem vremenu.

"Mi smo dobro igrali s loptom u prvom poluvremenu. Hrvatska također zna igrati s loptom pa smo na kraju imali problema. Općenito gledano bila je ovo dobra utakmica“, izjavio je Ancelotti na konferenciji za medije u američkom gradu Orlandu.

Brazil je ondje u prijateljskoj utakmici došao u vodstvo golom Danila Oliveire u zadnjim trenucima prvog poluvremena, a Lovro Majer je poravnao u 84. Igor Thiago u 88. minuti iz jedanaesterca i Gabriel Martinelli iz kontranapada u 92. donijeli su Brazilu pobjedu.

"Sada smo mirni“, napomenuo je Ancelotti.

"Nakon poraza od Francuske (prošli tjedan 1-2) ovo je pravi put. Ovo nam je važna pobjeda“, dodao je.

Upitan za ocijeni igru Hrvatske odgovorio je da je Brazilu "bilo teško igrati“ protiv nje.

"Hrvatska je igrala dobro. Brani se dobro, kompaktna pa je teško igrati s njom. Ima i iskustva u ovakvim utakmicama“, rekao je Ancelotti.

Talijan je rekao da njegova momčad radi dobro, da u ekipi vlada dobra atmosfera i da ekipa ima svoju strukturu.

"Zadovoljan sam jer su svi odigrali dobro. Novi igrači su iskoristili svoju priliku pa mi je sada teže odabrati igrače za Svjetsko prvenstvo“, poručio je.