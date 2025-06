Brutalan derbi u Tripoliju: Sudac završio prebijen...

Derbi libijske lige između Al Ahlyja i Al Ittihada prekinut je nakon što su navijači utrčali na teren, a ozlijeđen je i portugalski sudac.

Utakmica između libijskog Al Ahlyja i Al Ittihada u Tripoliju prekinuta je u 39. minuti u srijedu kada su pričuvni igrači i navijači Al Ahlyja utrčali na teren u znak prosvjeda zbog načina na koji su njihovi protivnici slavili gol.

#WATCH Libya's derby match between Al-Ahly Tripoli and Al-Ittihad was halted after Portuguese referee Fábio José Costa was injured by a substitute protesting a goal. The referee refused to resume play as fans stormed the pitch. https://t.co/PzK4AXb3CT pic.twitter.com/WCESOaTEGJ

Autobus momčadi Al Ittihada zapaljen je, a lokalni mediji izvijestili su da je portugalski sudac Fabio Jose Costa pretučen. Igrači i nogometni dužnosnici gostiju pobjegli su sa stadiona nakon što su navijači izazvali nered ispred mjesta održavanja. Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju sukobe između navijača i policije unutar i izvan stadiona.

The Tripoli football derby between Al-Ittihad and Al-Ahly was halted before the end of the first half on Wednesday after the latter’s fans stormed the field in the 39th minute to reject a goal by Al-Ittihad. The Portuguese referee and Al-Ittihad players had to escape from the… pic.twitter.com/A9EtEvvbQV