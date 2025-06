Luda noć u Parizu: Vatromet, baklje, suzavac – slavlje PSG-a izmaklo kontroli!

Ludo slavlje izbilo je diljem francuske prijestolnice u subotu navečer nakon što je PSG uništio Inter u finalu Lige prvaka, ali su kasniji sukobi s policijom donekle pokvarili zabavu.

Na aveniji Champs Elysees razbijeno je nekoliko autobusnih stanica, a pripadnici interventne policije zasuti su raznim projektilima. Policija je na koncu suzavcem i vodenim topovima morala smiriti masu navijača.

Došlo je i do sukoba s policijom na pariškoj obilaznici, a najmanje dva automobila su zapaljena u blizini PSG-ovog stadiona Parka prinčeva.

Unutar stadiona, koji je za ovu priliku pretvoren u golemu navijačku zonu, 48.000 ljudi ispustilo je ekstatičan urlik nakon zadnjeg sučeva zvižduka na finalu u Muenchenu.

"Potpuna euforija, luda atmosfera", rekao je navijač Gilles Gailliot koji je gledao utakmicu na pariškom stadionu. „Ovo je nadoknadilo godine čekanje i godine razočaranja“, dodao je Gailliot.

Nebo nad Parizom obasjali su vatrometi, a navijači su izašli na ulice, neki viseći kroz prozore automobila u pokretu, oduševljeni prvom pobjedom svoje momčadi u najvećem europskom klupskom nogometnom natjecanju.

Eiffelov toranj osvijetljen je u plavo-crvenim bojama PSG-a.

Oko 5400 policajaca raspoređeno je diljem Pariza u iščekivanju bučnih proslava.

Ministar unutarnjih poslova Bruno Retailleau zatražio je nultu toleranciju u održavanju reda.

„Pravi navijači PSG-a uživaju u veličanstvenoj utakmici svoje momčadi. U međuvremenu, barbari su izašli na ulice Pariza kako bi radili nered i provocirali policiju“, napisao je ministar na X-u.

Policija je do nedugo nakon ponoći uhitila više od 130 ljudi.

