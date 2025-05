Kapetan i trener PSG-a puni emocija nakon finala: 'Bilo je puno igrača koji nisu uspjeli'

PSG je uspio! Po prvi puta u svojoj povijesti postali su prvaci Europe nakon što su u finalu u Műnchenu porazili i ponizili Inter s 5:0. Nakon pobjede su bili vrlo emotivni i nisu sakrivali svoje oduševljenje.

"Pisanje povijesti bio je cilj od početka sezone. Vrijeme je za veliko slavlje! Osjetio sam pravu povezanost između igrača i navijača. Mislim da to zaslužujemo. Teško je igrati na ovoj razini, ali znali smo se nositi s pritiskom. Mislim da smo to i zaslužili", rekao je arhitekt ovog čudesnog uspjeha Luis Enrique.

'Mislim na sve igrače koji su došli i otišli i nisu uspjeli'

"To je mješavina radosti, svih emocija koje smo proveli zajedno. Patio sam, ali sam odrastao s ovom momčadi. Mislim na sve igrače koji su došli i otišli i nisu uspjeli. Moj idol, Thiago, Lucas, Zlatan, Cavani, Di Maria. Toliko igrača koji su došli i otišli ovdje koji su to zaslužili, a nisu uspjeli. Danas dolazimo i vraćamo se kući. Mislim na sve navijače koji su bili s nama, oni u cijelom svijetu, uživat ćemo u tome. Moja obitelj je bila sa mnom i to je bio veliki cilj. Nitko nije vjerovao da možemo ići ovako daleko. Previše cijenim ovu titulu i nosim je kući sretan", oduševljen je bio kapetan Marquinhos.

"Hvala ti, Parc! Hvala ti, Pariz! Nemam riječi, Ovo je ostvarenje sna. Ovo je ludnica, presretan sam", kratak je bio junak finala, mladi Desire Doué.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić rekao da za Vatrene konkurira reprezentativac druge zemlje