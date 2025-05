Francuski mediji oduševljeni, istaknuli jednog čovjeka: 'Umjetnost i trijumf'

PSG je prvak Europe za 2025. godinu! Parižani su u finalu na Allianz Areni razmontirali Inter i došli do svog prvog trijumfa u Ligi prvaka. Time su postali drugi francuski klub koji je osvojio Ligu prvaka nakon Marseillea 1993. koji je to također uspio u Műnchenu.

Francuski mediji oduševljeni su ovom titulom, a L'Equipe je svoj članak naslovio 'L'art et le triomphe', Umjetnost i trijumf, a Francuzi su puni hvale za trenera Enriquea, arhitekta ovog projekta. Drugi čovjek koji je u središtu pozornosti je Desire Doué, mladić koji će za koji dan proslaviti 20. rođendan zabio je dva gola i upisao asistenciju čime je postao prvi igrač koji je sudjelovao u tri gola u finalima Lige prvaka.

RMC sport piše kako će igrači PSG-a sutra biti dočekani kod Elizejske palače gdje će biti upriličena pobjednička parada. O Luisu Enriqueu je pisala i Marca. "Luis Enrique potpisuje svoje remek-djelo recitalom za povijest".

Tako uistinu i jest. Enrique je stvorio ovu momčad punu talenta i pokorio Europu.

