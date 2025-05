Kakav trener! Doživio je ogromnu tragediju, držao glavu gore i ušao u odabrano društvo

Luis Enrique pokazao je kakav je nogometni genije! Razmontirao je s PSG-om Inter u finalu i doveo ih do prvog naslova prvaka Europe u povijesti.

Za španjolskog trenera to je drugi naslov. Prvi je osvojio s Barcelonom 2015. godine. Tim uspjehom, čudotvorac iz Gijona je ušao u odabrano društvo sedam imena koja se s dva različita kluba podizala trofej Lige prvaka. Ernst Happel je to prvi napravio s Feyenoordom (1970) i HSV-om (1983). Otmar Hitzfeld je osvojio trofej s Borussiom 1997. pa Bayernom četiri godine kasnije. Jupp Heynckes je Ligu prvaka osvajao s Realom (1998) i Bayernom (2013). Carlo Ancelotti je dva puta trofej osvojio s Milanom i čak tri puta s Realom.

Joseu Mourinhu je to pošlo za rukom s Portom (2004) i Interom (2010), a Pepu Guardioli dva puta s Barcelonom i jednom s Manchester Cityjem. Luis Enrique tako je postao sedmi čovjek koji je s dva različita kluba osvojio Ligu prvaka. Prije samo šest godina doživio je najveću moguću tragediju, od raka kostiju preminula mu je 9-godišnja kći.

Način na koji se Enrique s tim nosio je za primjer svima i pravo ljudsko čudo. Kao trener, ove sezone je pokazao kako je jedan od najboljih u ovom trenutku. Kapa dolje!

