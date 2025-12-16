Bruno Fernandes šokirao priznanjem o Man. Unitedu: 'To me boli'

Kapetan Manchester Uniteda, Bruno Fernandes, uzburkao je nogometnu javnost izjavama u kojima tvrdi da ga se uprava kluba htjela riješiti tijekom ljetnog prijelaznog roka, unatoč želji trenera Rubena Amorima da ostane. U eksplozivnom intervjuu, Portugalac je otkrio da se osjećao povrijeđeno i tužno zbog stava kluba.

"Povrijeđen sam, novac im je važniji od svega"

U razgovoru za portugalski Canal 11, Fernandes je iznio teške optužbe na račun čelnika kluba. Tvrdi da su bili voljni prihvatiti ponudu saudijskog Al-Hilala tešku oko 115 milijuna eura, ali da "nisu imali hrabrosti" donijeti konačnu odluku protivno volji trenera. "Od strane kluba osjetio sam stav: 'Ako odeš, nije nam tako loše'. To me malo boli. Više od toga, čini me tužnim", izjavio je Fernandes. "Ja sam igrač kojem se nema što prigovoriti, uvijek sam dostupan i dajem sve od sebe." Portugalac je dodao kako smatra da u klubu "novac postaje važniji od svega" te da se lojalnost više ne cijeni kao nekada. Posebno ga je, kaže, ražalostilo kada vidi "igrače oko sebe koji ne cijene klub" koliko i on.

Zašto je ipak ostao na Old Traffordu?

Unatoč osjećaju da ga se klub želi riješiti, ključni faktor u odluci o ostanku bio je menadžer Ruben Amorim. "Razgovor s trenerom natjerao me da ostanem", potvrdio je Fernandes, istaknuvši da ga je Amorim uvjerio da je i dalje ključan dio projekta. Osim toga, naveo je obiteljske razloge i osjećaj da u Manchester Unitedu još uvijek ima "nedovršenog posla". S druge strane, izvori bliski klubu, kako prenosi BBC, tvrde da uprava nikada nije željela prodati svog kapetana te da on ostaje središnja figura dugoročnih planova.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Statistika kapetana i lidera momčadi

Od dolaska iz Sportinga u siječnju 2020., Fernandes se profilirao kao nezamjenjiv igrač "Crvenih vragova". Njegov utjecaj potvrđuju i brojke:

Nastupi: Odigrao je preko 300 utakmica za klub u svim natjecanjima.

Učinak: Postigao je više od 100 golova i upisao gotovo 100 asistencija, čime je izravno sudjelovao u oko 200 pogodaka momčadi.

Nagrade i rekordi: Četiri puta je osvojio nagradu Sir Matt Busby za igrača godine. Srušio je rekord Franka Lamparda po broju golova veznjaka u jednoj sezoni (28) te postao prvi igrač u povijesti Lige prvaka koji je asistirao u šest uzastopnih nastupa za engleski klub.

Trofeji: S Unitedom je osvojio FA kup i EFL kup te je igrao finala Europske lige 2021. i 2025. godine.

Fernandesove izjave stvorile su očitu napetost između kapetana i uprave, čiji se stavovi dijametralno razlikuju. Iako ima ugovor do 2027. godine, njegova budućnost na Old Traffordu ponovno je postala predmetom špekulacija, dok je njegov doprinos na terenu i dalje neupitan.

POGLEDAJTE VIDEO: Točno mjesec dana do Eura! Vori: 'Mi smo svoj pritisak prošli, igrači su to osjetili'