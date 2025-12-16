Bruno Fernandes šokirao priznanjem o Man. Unitedu: 'To me boli'
Fernandes teško optužio upravu Manchester Uniteda
Kapetan Manchester Uniteda, Bruno Fernandes, uzburkao je nogometnu javnost izjavama u kojima tvrdi da ga se uprava kluba htjela riješiti tijekom ljetnog prijelaznog roka, unatoč želji trenera Rubena Amorima da ostane. U eksplozivnom intervjuu, Portugalac je otkrio da se osjećao povrijeđeno i tužno zbog stava kluba.
"Povrijeđen sam, novac im je važniji od svega"
U razgovoru za portugalski Canal 11, Fernandes je iznio teške optužbe na račun čelnika kluba. Tvrdi da su bili voljni prihvatiti ponudu saudijskog Al-Hilala tešku oko 115 milijuna eura, ali da "nisu imali hrabrosti" donijeti konačnu odluku protivno volji trenera. "Od strane kluba osjetio sam stav: 'Ako odeš, nije nam tako loše'. To me malo boli. Više od toga, čini me tužnim", izjavio je Fernandes. "Ja sam igrač kojem se nema što prigovoriti, uvijek sam dostupan i dajem sve od sebe." Portugalac je dodao kako smatra da u klubu "novac postaje važniji od svega" te da se lojalnost više ne cijeni kao nekada. Posebno ga je, kaže, ražalostilo kada vidi "igrače oko sebe koji ne cijene klub" koliko i on.
Zašto je ipak ostao na Old Traffordu?
Unatoč osjećaju da ga se klub želi riješiti, ključni faktor u odluci o ostanku bio je menadžer Ruben Amorim. "Razgovor s trenerom natjerao me da ostanem", potvrdio je Fernandes, istaknuvši da ga je Amorim uvjerio da je i dalje ključan dio projekta. Osim toga, naveo je obiteljske razloge i osjećaj da u Manchester Unitedu još uvijek ima "nedovršenog posla". S druge strane, izvori bliski klubu, kako prenosi BBC, tvrde da uprava nikada nije željela prodati svog kapetana te da on ostaje središnja figura dugoročnih planova.
Statistika kapetana i lidera momčadi
Od dolaska iz Sportinga u siječnju 2020., Fernandes se profilirao kao nezamjenjiv igrač "Crvenih vragova". Njegov utjecaj potvrđuju i brojke:
Nastupi: Odigrao je preko 300 utakmica za klub u svim natjecanjima.
Učinak: Postigao je više od 100 golova i upisao gotovo 100 asistencija, čime je izravno sudjelovao u oko 200 pogodaka momčadi.
Nagrade i rekordi: Četiri puta je osvojio nagradu Sir Matt Busby za igrača godine. Srušio je rekord Franka Lamparda po broju golova veznjaka u jednoj sezoni (28) te postao prvi igrač u povijesti Lige prvaka koji je asistirao u šest uzastopnih nastupa za engleski klub.
Trofeji: S Unitedom je osvojio FA kup i EFL kup te je igrao finala Europske lige 2021. i 2025. godine.
Fernandesove izjave stvorile su očitu napetost između kapetana i uprave, čiji se stavovi dijametralno razlikuju. Iako ima ugovor do 2027. godine, njegova budućnost na Old Traffordu ponovno je postala predmetom špekulacija, dok je njegov doprinos na terenu i dalje neupitan.
