TUŽIO BIVŠI KLUB /

Ponajbolji nogometaš svijeta dobio je na sudu i postao bogatiji za 60 milijuna eura

Ponajbolji nogometaš svijeta dobio je na sudu i postao bogatiji za 60 milijuna eura
Foto: Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Na kraju je Mbappé pobijedio i otišao među Kraljeve besplatno, a sada je zadao još jedan udarac svom bivšem klubu.

16.12.2025.
14:41
Sportski.net
Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Nakon višemjesečnih natezanja po sudovima napokon je završio spor između nogometaša Real Madrida Kyliana Mbappéa i njegova bivšeg kluba Paris Saint-Germaina.

Francuski sud je tako naredio branitelju naslova prvaka Europe da Mbappéu isplati 60 milijuna eura, koliko mu je klub ostao dužan nakon što je Mbappé odlučio potpisati za Real. Podsjetimo, sam transfer u Real pratile su brojne trzavice između Mbappéa i PSG-a, budući da Parižani nisu htjeli pustiti svoju zvijezdu. Obrana PSG-a se temeljila na tvrdnji kako je Mbappé svojim nepotpisivanjem ugovara, oštetio klub jer je onemogućio da osigura odštetu za transfer sličnu 180 milijuna eura za koliko su ga 2017. doveli iz AS Monaca. Na kraju je Mbappé pobijedio i otišao među Kraljeve besplatno, a sada je zadao još jedan udarac svom bivšem klubu. 

TUŽIO BIVŠI KLUB /
Ponajbolji nogometaš svijeta dobio je na sudu i postao bogatiji za 60 milijuna eura