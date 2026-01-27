FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
priložili plan /

Veliki planovi kuhaju se iza kulisa: Nogometni div sprema kandidaturu za globalni spektakl

Veliki planovi kuhaju se iza kulisa: Nogometni div sprema kandidaturu za globalni spektakl
×
Foto: Joeran Steinsiek/imago Sportfotodienst/profimedia

Talijanski brazilski izbornik Carlo Ancelotti također, je prisustvovao sastanku u predsjedničkoj palači Planalto

27.1.2026.
8:02
Hina
Joeran Steinsiek/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Brazil želi domaćinstvo Svjetskog klupskog prvenstva 2029. godine, kazao je predsjednik Brazilskog nogometnog saveza (CBF) Samir Xaud nakon sastanka brazilskog predsjednika Lule i predsjednika FIFA-e Giannija Infantina.

"Vjerujemo da je Brazil sposoban biti domaćin ovog velikog događaja. Potrebno je puno rasprave, puno prilagodbi. Ali Brazil će definitivno podnijeti svoju kandidaturu," najavio je Xaud.

Predsjednik CBF-a je već prošle godine izrazio želju Brazila da bude domaćin sljedećeg klupskog prvenstva SP-a, čije se prvo, prošireno izdanje sa 32 momčadi održalo u Sjedinjenim Državama prošlog ljeta.

"To je pitanje koje smo već pokrenuli. Sama kampanja još nije pokrenuta, ali smo o tome već razgovarali iza kulisa. Radit ćemo na tome," dodao je Xaud.

Španjolski mediji navode kako osim Brazila i Španjolska želi biti domaćin događaja planiranog za 2029. godinu, iako Španjolski nogometni savez nije službeno potvrdio tu namjeru.

Talijanski brazilski izbornik Carlo Ancelotti također, je prisustvovao sastanku u predsjedničkoj palači Planalto, ali, poput predsjednika Lule, nije razgovarao s novinarima.

Gianni Infantino nije komentirao ambicije peterostrukih svjetskih prvaka, već je izjavio kako je "glavna tema" sastanka bilo Svjetsko prvenstvo za žene, koje će Brazil organizirati 2027. godine.

"Bit će to najbolje Svjetsko prvenstvo u povijesti nogometa. Imat ćemo između tri i četiri milijuna navijača" na osam stadiona koji će biti domaćini natjecanja između lipnja i srpnja 2027. godine," izjavio je predsjednik FIFA-e.

Infantino je komentirao i izjavu svog prethodnika Seppa Blattera, koji je pozvao navijače da "izbjegavaju Sjedinjene Države" tijekom skorašnjeg World Cupa.

"Ljudi žele ići, ići će i slaviti, i svi ćemo slaviti zajedno," poručio je Infantino.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li ovo najbolja obrana na Europskom prvenstvu? Njemački golman je napravio čudo...

Svjetsko Klupsko Nogometno PrvenstvoBrazilFifaGianni Infantino
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
priložili plan /
Veliki planovi kuhaju se iza kulisa: Nogometni div sprema kandidaturu za globalni spektakl