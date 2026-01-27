Veliki planovi kuhaju se iza kulisa: Nogometni div sprema kandidaturu za globalni spektakl

Brazil želi domaćinstvo Svjetskog klupskog prvenstva 2029. godine, kazao je predsjednik Brazilskog nogometnog saveza (CBF) Samir Xaud nakon sastanka brazilskog predsjednika Lule i predsjednika FIFA-e Giannija Infantina.

"Vjerujemo da je Brazil sposoban biti domaćin ovog velikog događaja. Potrebno je puno rasprave, puno prilagodbi. Ali Brazil će definitivno podnijeti svoju kandidaturu," najavio je Xaud.

Predsjednik CBF-a je već prošle godine izrazio želju Brazila da bude domaćin sljedećeg klupskog prvenstva SP-a, čije se prvo, prošireno izdanje sa 32 momčadi održalo u Sjedinjenim Državama prošlog ljeta.

"To je pitanje koje smo već pokrenuli. Sama kampanja još nije pokrenuta, ali smo o tome već razgovarali iza kulisa. Radit ćemo na tome," dodao je Xaud.

Španjolski mediji navode kako osim Brazila i Španjolska želi biti domaćin događaja planiranog za 2029. godinu, iako Španjolski nogometni savez nije službeno potvrdio tu namjeru.

Talijanski brazilski izbornik Carlo Ancelotti također, je prisustvovao sastanku u predsjedničkoj palači Planalto, ali, poput predsjednika Lule, nije razgovarao s novinarima.

Gianni Infantino nije komentirao ambicije peterostrukih svjetskih prvaka, već je izjavio kako je "glavna tema" sastanka bilo Svjetsko prvenstvo za žene, koje će Brazil organizirati 2027. godine.

"Bit će to najbolje Svjetsko prvenstvo u povijesti nogometa. Imat ćemo između tri i četiri milijuna navijača" na osam stadiona koji će biti domaćini natjecanja između lipnja i srpnja 2027. godine," izjavio je predsjednik FIFA-e.

Infantino je komentirao i izjavu svog prethodnika Seppa Blattera, koji je pozvao navijače da "izbjegavaju Sjedinjene Države" tijekom skorašnjeg World Cupa.

"Ljudi žele ići, ići će i slaviti, i svi ćemo slaviti zajedno," poručio je Infantino.

