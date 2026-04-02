EVO ŠTO SU REKLI /

Odbili rukovanje s Izraelcima: Potez reprezentativaca BiH izazvao reakcije diljem regije

Odbili rukovanje s Izraelcima: Potez reprezentativaca BiH izazvao reakcije diljem regije
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Dodao je i kako vjeruje da je time izrazio stav koji dijeli velik dio ljudi u njegovoj zemlji.

2.4.2026.
10:47
Sportski.net
Armin Durgut/PIXSELL
Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je 0:0 protiv Izraela u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, no susret je obilježio potez nekoliko bh. igrača prije početka utakmice, kada su odbili rukovati se s protivnicima.

Tijekom službenog protokola u Mađarskoj, kapetan Muhamed Buljubašić prošao je pokraj izraelskih igrača bez pozdrava, a slijedili su ga i vratar Tarik Karić te još nekoliko suigrača.

Nakon utakmice Buljubašić se oglasio i pojasnio svoj potez: “Moja domovina i roditelji nisu me odgajali da savijam leđa pred nepravdom. Htio sam poslati poruku i stati uz ono što smatram ispravnim.” Dodao je i kako vjeruje da je time izrazio stav koji dijeli velik dio ljudi u njegovoj zemlji.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
