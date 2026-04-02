Odbili rukovanje s Izraelcima: Potez reprezentativaca BiH izazvao reakcije diljem regije

Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je 0:0 protiv Izraela u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, no susret je obilježio potez nekoliko bh. igrača prije početka utakmice, kada su odbili rukovati se s protivnicima.

Tijekom službenog protokola u Mađarskoj, kapetan Muhamed Buljubašić prošao je pokraj izraelskih igrača bez pozdrava, a slijedili su ga i vratar Tarik Karić te još nekoliko suigrača.

Nakon utakmice Buljubašić se oglasio i pojasnio svoj potez: “Moja domovina i roditelji nisu me odgajali da savijam leđa pred nepravdom. Htio sam poslati poruku i stati uz ono što smatram ispravnim.” Dodao je i kako vjeruje da je time izrazio stav koji dijeli velik dio ljudi u njegovoj zemlji.

