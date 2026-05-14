MUP poslao obavijest građanima! Helikopter će letjeti iznad Trga bana Josipa Jelačića

Građane su unaprijed obavijestili kako nema razloga za zabrinutost
Ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je da će helikopter MUP-a danas, 14. svibnja, u razdoblju od 15.30 do 16 sati nisko nadlijetati područje Trga bana Jelačića u Zagrebu.
Kako navode iz policije, riječ je o pripremama za planiranu vježbu, a građane su unaprijed obavijestili kako nema razloga za zabrinutost.