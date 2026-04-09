FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOMAĆINSKI KL /

Bolan poraz za Pongračićevu Fiorentinu u Londonu: Gosti bez ijednog gola

Bolan poraz za Pongračićevu Fiorentinu u Londonu: Gosti bez ijednog gola
×
Foto: Mark Fletcher, MI News & Sport/Alamy/Profimedia

Opipljivu prednost od 3-0 pred uzvrat stvorio je i Šahtar protiv AZ Alkmaara, dok će Mainz na gostovanje kod Strasbourga s 2-0

9.4.2026.
23:30
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski nogometni reprezentativac Marin Pongračić igrao je do 82. minute za Fiorentinu u 0-3 porazu na gostovanju kod Crystal Palacea u prvoj utakmici četvrtfinala Konferencijske lige.

Borna Sosa ostao je na klupi Crystal Palacea za koji su strijelci bili Mateta (24-11m), Mitchell (31) i Sarr (90+1).

Opipljivu prednost od 3-0 pred uzvrat stvorio je i Šahtar protiv AZ Alkmaara, dok će Mainz 05 na gostovanje kod Strasbourga s vodstvom od 2-0.

Ranije u četvrtak je i Rayo Vallecano na svom terenu s visokih 3-0 svladao atenski AEK.

Uzvrati su za tjedan dana.

Konferencijska LigaMarin Pongračić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
