Nogometaši Hajduka odigrali su u Slovačkoj kod Ružomberoka bez pogodaka u prvom susretu trećeg pretkola Konferencijske lige, a navijači Bijelih nisu zadovoljni nakon jučerašnjeg sraza.

Blijedo izdanje u Ružomberoku

Hajduk je bio nešto bolji tijekom cijelog susreta, ali uzvrat na Poljudu će oba sastava dočekati u rezultatskom smislu s istih pozicija. Uzvrat je na rasporedu idućeg četvrtka s početkom u 21 sat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hajduku je ovo druga ovoljetna utakmica u pretkolima Konferencijske lige u gostima i drugi put je remizirao bez golova. Tako je završio i dvoboj kod HB Torshavna na Farskim otocima. Niti u prvoj utakmici na Poljudu protiv HB Torshavna Hajduk nije briljirao.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

U Splitu se ovog ljeta stvorila dobro poznata euforija nakon dolaska Ivana Rakitića i neuspješnog lova na Edina Džeku. Opet je u gradu pod Marjanom eksplodiralo zbog velike trojke Bijelih - Perišić - Livaja - Rakitić. Opet su mnogi (bili?) uvjereni da je to ta sezona u kojoj će osvojiti naslov prvaka Hrvatske kojeg sanjaju više od 19 godina, a bit će i jubilarnih 20.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, kako se bliži Velika Gospa, ta neslužbena granica (ne)uspješnosti splitskog kluba, drukeri Hajduka su sve nervozniji i nezadovoljniji. Hajduk je u ovoj sezoni odigrao 4 utakmice. Slavio u njih dvije (Torshavn i Slaven Belupo doma), remizirao nulom u dvije (Torshavn i Ružomberok u gostima). Ukupno su hajdukovci postigli 4 gola, primili jedan. Dva Torshavnu i Slavenu su zabili, samo što je Slaven Belupo mogao i šokirati izabranike Gattusa.

'To o Gatussovoj disciplini u Hajduku su gluposti'

Ardian Kozniku, bivši nogometaš Dinama i Hajduka, osvajač bronce s Hrvatskom na SP-u 1998., jutros nam se javio iz Kuvajta, gdje zarađuje kruh radeći kao trener. Baš sutra počinje nova sezona u Kuvajtu, pa odbrojava sitno. Smeta Koznikua što se povlači teza da je Gatusso u svlačionicu Hajduka donio disciplinu. "Kao da discipline u Hajduku nije bilo prije", tvrdi Kozniku...

"O tome razmišljam čitavo vrijeme. Stalno svi govore evo doša je Gattuso i doveo disciplinu. Ovaj neće smjeti ovako, ovaj neće smjeti onako. I ja gledam i ne vjerujem. Čekaj malo, bio sam 4 godine u Hajduku i nije da discipline na Poljudu nije bilo, a povijest kluba je najbolji dokaz je li u Hajduku bilo discipline, stanuje li ona načelno na Poljudu. To o Gatussovoj disciplini u Hajduku su gluposti, kao da je nikad nije u Hajduku ni bilo. Osvojili smo u 4 godine trofeje - Kup Jugoslavije i prvenstvo Hrvatske. Bio sam najbolji strijelac. Svake godine smo nešto osvojili i bili uspješni, pa da nije bilo discipline, ne bi bili uspješni. Bez discpline nema uspješnosti. Nitko nije govorio kakva je disciplina kod Stanka Poklepovića Špace pokojnog, Skoblara, Katalinića... disciplina je prije itekako stanovala na Poljudu."

Foto: Luka MladiniĆ/PIXSELL

'Nitko nikad nije rekao Zoranu Vuliću svaka čast na svemu'

Nije tu Koznku stao...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nitko ne zna kakve smo mi paklene pripreme imali s Katalinićem, primjer navodim. Ne samo s njim, sa svim trenerima. Svi su govorili, kao što govore i danas - to je Hajduk. Pa, valjda i igrači čine neki klub, nitko ne govori niti je ikad govorio - svaka čast igačima. Ne, nego svaka čast HN Hajduk. I neka, Hajduk je klub, niti jedan igrač nije veći od kluba. Samo, hvale se treneri, klub, a igrači kao da nisu dio toga. Meni je Safet Sušić rekao u Francuskoj - Ardi, kad imaš rezultat, imaš sve. Rezultat sve izvlači, bez obzira što neki igrač radio i kako se ponašao. Ne želim biti preveliki kritičar, ali najviše se pričalo o disciplini. Znate li vi koliko godina Hajduk nije osvojio naslov, meni je žao zbog toga. To što se priča o Hajduku nije prava slika, ali Europa ne čeka i slabije momčadi se trebaju dobivati, kako-tako. Ne vidim na terenu pretjeranu razliku u Hajduku nego što je bilo prije. Igrači moraju biti spremniji i bolji. Hajduk ima navijače i publiku, potporu, a igrači ne vraćaju to rezultatima niti igrom. Pa, kakva nekom treba disciplina da trči, da se trudi, daje sve od sebe. Pa, sam ću letiti terenom zbog atmosfere. To će mi biti motiv, glavni motiv, to igračima treba biti motiv. Igra za publiku, grb, klub, regiju, rezultat, igrati da Hajduk konačno osvoji naslov. Smetaju me baš jako te priče o disciplini".

Vratio se na Gattusa...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ok, Gattuso je došao na Poljud. Veliko ime, slavni nogometaš, strog trener koji zna posao, ali u Hajduku je tijekom povijesti bilo velikih trenerskih imena. Zoran Vulić, evo on recimo. Pet je puta bio trener. Bio je veliki nogometaš, dobar je i trener. Taj čovjek isto ima nešto osvojeno. Nitko nije rekao - svaka čast Zoran Vuliću, kakva disciplina. Najveći problem Hajduka je sad, kako je to iskomunicirano u medijima od strane novinara, kako je to okarakterizirano i kako sam to ja shvatio, to mi smeta, a to je disciplina. Ta fantomska spomenuta disciplina o kojoj ću još reći neke stvari. Hajduk je i prije imao disciplinu. U moje vrijeme kad su u momčadi bili jedan Bilić, Štimac, Miše, Jeličić, pa mi smo isto imali disciplinu, jer da nismo, ne bi bili uspješni. Toliko o (ne)disciplini u Hajduku. Sjećam se, dođe trener ispred tebe, ti ga pozdravljaš kao da je general, staneš mirno ispred njega, kao da ti je tata, a ne trener. Imali smo mi vojnu disciplinu i rezultate. Ovaj Hajduk nema rezultate, a disciplina dovodi do rezultata. Pametnom dosta. Teren i rezultati najbolji su pokazatelji discipline u momčadi. Sve ostalo su bajke."

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

'Navijači Hajduka su zabrinuti s razlogom, iako je tek početak sezone'

Jesu li navijači Hajduka onda zabrinuti s razlogom zbog igre Bijelih?

"Navijači Hajduka su zabrinuti s razlogom, iako je tek početak sezone i momčad s Rakitićem se tek slaže. Međutim, Hajduk bi morao biti bolji od momčadi koje su slabije od njega, poput Ružomberoka. Sve je meni jasno, igrači se traže, momčad se slaže, standardiziraju se neke stvari u ekipi, novi je trener koji traži svoje, noge su teške, ali iskreno, Hajduk ne igra dobro, nije to ona prava igra Hajduka. Hajduk je veliki klub i navijači traže rezultate. Normalno je to, ali nije normalno da Hajduk ne može, ne zabiti gol samo, nego iskreirati normalnu priliku. Je, to je početak, ne treba stvarati paniku i pritisak, ali za ovakve utakmice protiv Ružomberoka, ne samo protiv slovačkog kluba nego i u ranijim susretima ove sezone, momčad mora biti bolja. Nema tu čekanje forme, Europa ne čeka nikog. Početak Hajduka nije dobar. Isto tako, želim naglasiti kako ovo nije prava slika Hajduka. Hajduk ima veliku podršku, a igrači ne opravdavaju tu veliku podršku na terenu. A teren je jedino i najvažnije mjerilo, rezultat je ono što se gleda. Sve ostalo su priče za malu djecu."

U čemu je onda problem?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hajduk počne furiozno, borbeno u prvih 15-20 minuta. Ono, kad vidiš kako se hajdukovci bace na glavu i krenu u svoj dobro poznati hajdučki juriš, misliš ovi će zabiti sad pet komada. I onda, kako utakmica ide dalje, neću reći da igrači Hajduka nisu spremni, ne tvrdim to, ali nešto ne štima i igrači Hajduka se ispušu i 'ugase'. Padnu u igračkoj prezentaciji. Gledajte, neka momčad može igrati loše, ali ako oni dobivaju utakmice, to ih drži iznad vode. Rezultat drži trenera i momčad, a Hajduk u prve 4 utakmice sezone nema rezultat i nema igru. Igrač mora biti profesionalac i imati disciplinu, pa nema ti većeg motiva od punog stadiona protiv Slaven Belupa", zaključio je Ardian Kozniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Što nas čeka u novoj sezoni HNL-a, tko je trenutno bolji - Dinamo ili Hajduk? 'Bit će uzbudljivije nego prošle sezone'