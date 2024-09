Ronaldo zagovara dolazak bivšeg suigrača u Arabiju, no Vatrenog iz šaka ne ispušta - Guardiola

Posljednjih dana proširile su se spekulacije da bi saudijski klub Al-Nassr mogao iskoristiti povratak Ilkaya Gündogana u Manchester City kako bi pokušao dovesti Matea Kovačića. Prema navodima, Cristiano Ronaldo smatra da bi Kovačić bio idealno pojačanje za njegov klub te snažno podržava tu ideju. Ipak, prema izvještaju iz Manchester Evening Newsa, takav scenarij se vjerojatno neće ostvariti.

Za to će, kako se čini, biti zaslužan Pep Guardiola. Španjolski strateg Cityja jasno je stavio do znanja da ne planira prodavati hrvatskog veznjaka, čak ni u slučaju velikog interesa. Odmah po dolasku u City, Kovačić je dokazao svoju vrijednost i postao ključan igrač prve postave, što je Guardiolu uvjerilo da ga zadrži u momčadi.

Unatoč Gündoganovu povratku, Guardioli je od vitalne važnosti imati široku i snažnu momčad, posebno s obzirom na velik broj utakmica koje City igra u raznim natjecanjima svake sezone. Kovačić neće imati problema s minutažom, pa ne postoji razlog da ga City pusti.

To znači da Ronaldo i Marcelo Brozović vjerojatno neće vidjeti bivšeg suigrača u Al-Nassru. No, Vatreni trenutno igra najbolji nogomet u karijeri, a to će se pozitivno odraziti i na igre za hrvatsku reprezentaciju, koja će itekako profitirati od njegovih vrhunskih nastupa na klupskoj razini.