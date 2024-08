Hajduk danas igra treću europsku utakmicu ove sezone. MFK Ružomberok u gostima Bijelima jamči maksimalnu ozbiljnost, pogotovo nakon ne baš uvjerljivih izdanja u prve dvije utakmice protiv Havnar Bóltfelaga Torshavna, kvalitetom dosta slabijih nogometaša s Farskih Otoka kojima su hajdukovci jedva dali dva gola.

Protiv Slaven Belupa na Poljudu prošlog vikenda izgledalo je bolje, ali svejedno simpatizeri Hajduka nisu baš zadovoljni dosad viđenim od strane igrača Hajduka.

Utakmica protiv MFK Ružomberok na rasporedu je od 18.30 sati, a uzvrat je u 21 sat na Poljudu za tjedan dana.

Hajduk će na stadionu pod Čebratom odigrati utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige, u kojoj žele pokazati bolju igru i nastaviti svoj put u Europi ovog ljeta, prema skupini Konferencijske lige, što bi bio veliki uspjeh za Hajduk.

Što se tiče situacije u momčadi, od igrača prve momčadi neće biti Ismaela Dialla te dva mlada veznjaka, Marka Capana i Luke Juraka. Potonji je izostao s popisa nakon povratka Aleksandra Trajkovskog i Nike Sigura u kadar, a Capan je na treningu uoči puta zadobio udarac u koljeno, dok Diallo propušta ovaj susret zbog ozljede iz Torshavna.

Igor Pamić, bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske, danas trener Karlovca, najavio je za Net.hr današnju utakmicu Hajduka...

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

"Ne znam kako će Hajduk danas izgledati i to je sasvim očekivano. Ipak, Perišić se još lovi, još traži, diže formu, Rakitić se tek treba uklopiti bez obzira na kvalitetu i veličinu nogometnog opusa, a to su sigurno dva bitna igrača za konstrukciju igre Bijelih. Ono što se zna je to da Hajduk djeluje malo organiziranije, ali nije dovoljno. Jer, ovo što su prezentirali na Farskim Otocima nije izgledalo dobro."

"Nadam se jednom boljem Hajduku, da će se momčad dignuti i sad bolje odigrati. Svi ćemo večeras navijati za Hajduk jer je hrvatski klub. U ovoj fazi nije nebitno to što su nakon tri susreta Bijeli bez poraza, s dvije pobjede i tim mršavim remijem u Torshavnu. Hajduk ima rezultat i sve potrebno da protiv MFK Ružomberok pruži bolju partiju nego dosad i razveseli svoje pristalice protiv suparnika kojeg se ne smije podcijeniti. Sretno Hajduku", zaključio je Igor Pamić.

