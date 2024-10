Bjelica sprema iznenađenje za Monaco, je li ovo sastav Dinama za bitnu utakmicu?

Sprema li Nenad Bjelica iznenađenje za Monaco (srijeda, 21.00 na Maksimiru)? Ako ćemo pretpostaviti neke stvari, onda je već skuhao nešto u svojoj trenerskoj radionici pragramtičnosti. Dakle, Neni je apsolutno prošlo protiv Lokomotive igra u obrani s Raulom Torrenteom i Bernauerom u liniji sa 4 iza, što je njegov stil igre. Bjelica, kao što nam je to i otkrio prošlog petka na pressici, "pobornik igranja s 4 iza". Više o tome čitajte - OVDJE.

Nema Mmaeea, vjerojatno niti Teophilea

Znamo da neće biti stopera Mmaeea, a također, iako liječnička služba radi sve kako ga bi osposobili, upitan je i nastup Theophilea. Tako da se zapravo najveći problemi otvaraju na stoperskim pozicijama. Uz spomenuti dvojac, na raspolaganju Bjelici su i Ristovski - Pierre-Gabriel. Upravo ova četvorka igrala je iza protiv Lokosa i bila uspješna. Mogao bi Bjelica primijeniti isti recept, tim više jer protiv momčadi poput Monaca nije pametno eksperimentirati.

Ademi bi mogao opet početi

Ok, Lokomotiva nije Monaco, to ne znači da bi ovako nešto prošlo i da će se ovako nešto dogoditi. Takuya Ogiwara započeo je na lijevom beku protiv Bayerna na Allianz Areni, ali svi znamo kako je to završilo, iako je tu Takuya Ogiwara najmanje kriv. Što se tiče ostalih linija, Arijan Ademi počeo je kod Bjelice u prvih 11 i bio jako dobar. Zabio je i gol.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kad je Ademi na terenu, momčad Dinama djeluje stabilnije, a stabilnost je ono na čemu, između ostalog, inzistira Bjelica. Međutim, s druge strane posve se od bolesti koja ga je uhvatila prije utakmice u Allianz Areni oporavio hrvatski reprezentativac Petar Sučić. Ademi ili Sučić, iskustvo ili mladost koja je bila virozna? Nekako smo bliži opciji Ademija, jer s njim Bjelica ima iskustvo i ritam, provjereni segment. Znamo da Bjelica ne voli ništa riskirati u takvim situacijama, nego provjerene igrače.

Pjaca prije Hoxhe

Na lijevom krilu Bjelica je šansu dao Arberu Hoxhi, a mijenjao ga je Markom Pjacom. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li isto napraviti i protiv Monaca, iako smo mišljenja da bi Pjaca trebao startati, jer je nominalno bolji igrač. Na desnom krilu se pak odlučio za Cordobu, makar su mnogi očekivali Špikića. Očito je Bjelica na bokovima htio imati dva brza igrača, a brzina po bokovima trebat će Plavima protiv Monaca.

Cordoba ili Špikić? Trenutno je Cordoba u prednosti, ali...

Možda je Hoxhu i Cordobu pripremao baš za Monaco, jer obojica su u stanju pobjeći, brzinom napraviti višak, dobri su po oduzetoj lopti u tranziciji, iako Cordoba igra dosta južnoamerički, atraktivno, protiv Lokomotive je nekoliko puta prilikom otvaranja igrača izgubio loptu jer ju je htio iz prve prebaciti, pa ostati bez nje. Monaco je momčad protiv koje tranzicija mora biti brza, sigurna, a ne da igrač želi izvesti neku atraktivnu fintu i potom izgubi loptu, jer želi prebaciti igrača i s druge ga strane proći. Takvo što može proći u SuperSport HNL-u, ali ne i u Ligi prvaka. Martin Baturina imat će ulogu kreatora igre i protiv Monaca, desetka koja će morati biti vrlo kreativna, što Martin i je, a bitnu ulogu će imati i Josip Mišić, zadnji vezni. Dario Špikić je još jedan adut za desno krilo. Bjelica na raspolaganju ima i Roga. On je prošle subote zamijenio Baturinu u veznom redu.

U napadu se očekuje da će započeti Bruno Petković kojeg Bjelica poznaje i cijeni, a tu je i Sandro Kulenović koji može zapariti svima.

"Mislim da po širini je ova momčad Dinama jača od one koju sam od 2018. do 2020. vodio", tvrdi Nenad Bjelica. To je izrekao na pressici u petak.

Mogući sastav Dinama za Monaco:

Nevistić; Ristovski (Ogiwara), Torrente, Bernauer, Pierre-Gabriel; Mišić, Ademi; Marko Pjaca (Arber Hoxha), Cordoba (Špikić), Baturina (Rog), Petković (Kulenović).

