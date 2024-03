Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u finale prijateljskog turnira ACUD Cup, pobijedivši u subotu Tunis nakon izvođenja jedanaesteraca. Utakmica je u regularnom vremenu završila rezultatom 0:0, a u lutriji s bijele točke briljirao je Ivica Ivušić s tri uzastopna obranjena penala. Na kraju je semafor na praznom Cairo International stadionu pokazivao 5-4 za Hrvatsku. U finale se plasirao i Egipat, koji je pobijedio Novi Zeland 1:0. Hrvatska i Egipat igrat će u utorak u 21 sat.

'Igrali bi bolje protiv Italije ili Španjolske nego protiv Tunisa'

Bivši hrvatski nogometaš, reprezentativac sa, prema Transfermarktu 21 odigranom utakmicom u nacionalnom dresu Jurica Vranješ, prokomentirao nam je utakmicu, analizirao neke detalje u igri. Tvrdi kako Vatreni nemaju problem prilikom prekida i kako se svakom dogodi da mu igrač u liniji pobjegne, kao što se to dogodilo prilikom poništenog pogotka Tunisa nakon slobodnog udarca.

Foto: Profimedia

Pričali smo s njim skoro 20 minuta, a tema nije bila samo utakmica Hrvatske i Tunisa, nego i njegova karijera. Otkrio nam je i koja su za njega dva najbolja igrača s kojima je igrao u reprezentaciji Hrvatske - općenito i u veznom redu. Razotkrio nam je Matea Kovačića, secirao Joška Gvardiola i ostale segmente u igri Vatrenih. Objasnio zašto Marca Pašalića vidi kao jakog aduta Zlatka Dalića.

"Nije me ništa iznenadilo u utakmici Hrvatske i Tunisa. Od prvog trenutka su se Tunižani povukli i mi i dalje imamo najbolji vezni red u Europi. Volimo igrati. Kovačić, Brozović i Modrić, sad im se priključio i Ivanušec. Kad uđe Majer to je onda to. Sve su to tehnički jaki igrači. Tunis se zbio, 'parkirao autobus', stao u blok i vjerujte mi, takve utakmice nije lako igrati. Mi smo ipak nogometna sila i svi nas čekaju da smo uvijek TOP. Tunis je igrao sa 4 u zadnjoj liniji, ponekad i sa pet igrača i čak sa šest igrača se povlačilo. Da imaš nekog Erlinga Haalanda naprijed, pravu devetku, ne bi tu ništa napravio. Teška utakmica. Bilo bi bolje da smo igrali protiv Italije ili Španjolske otvoreni nogomet, tu bi bilo svega. Ovako smo se mučili. Moglo je otići lako i na drugu stranu", kazao nam je u uvodu Jurica Vranješ.

Vatreni nisu imali neke prevelike i značajne šanse, ali nisu imali ni nogometašI Tunisa. Iako, dva puta smo se ozbiljno primili za glavu.

"Da, ali Tunis nije imao priliku van šesnaest metara. Držali smo loptu. Oni da su dobili, to bi za Tunis bila velika stvar. Jer, ipak smo mi Hrvatska. Ide sve prema tome da će to biti odlično, neka odrade taj team buliding najbolje što mogu".

'Hrvatska nema problem s prekidima suparnika, kad govorimo o našoj obrani'

Jesu li prekidi problem hrvatske nogometne reprezentacije u obrambenom segmentu?

"To je sekunda, dvije tri dok lopta leti. Ako nisi koncentriran, dogodi se da ti igrač pobjegne u liniji, da ga ne ispratiš kako spada. Uvijek postoji neki krivac. U današnjem nogometu kad padne gol uvijek neko mora biti kriv. Svakoj reprezentaciji se može dogoditi pogreška u obrani, ali tu se gube utakmice. Ali, da smo mi sad nešto posebno loši u tom segmentu ili da nam je to neki veliki problem, pa i nije. Ja to ne vidim baš tako. Međutim, ponavljam - zna se dogoditi da dobijemo gol nakon slobodnjaka, ubačene lopte, ubačenog kornera, ali znamo na taj način i zabiti. Treba u svakom slučaju imati više koncentracije priikom slobodnog udarca suparnika. Kad govorimo o obrani, moram se nadovezati da ćemo uskoro imati najskupljeg stopera u Europi kao lidera ekipe u obliku Joška Gvardiola."

Foto: Profimedia

Kako vam je odigrala obrana?

"Slušajte, mislim da je Erlić, Ćaleta - Car, Vida, bilo tko da igra pored Gvardiola, može biti samo bolji. Dobro, Vida je već iskusan adut. Mislim da Gvardiol, da se nitko nakon Luke Modrića, što ja vidim kao pozitivno za ovu novu generaciju naših mladih igrača, da se ugledaju na nekog tko je pravi profesionalac, a to je Joško Gvardiol. Dobro, Luka Modrić je i dalje neprikosnoven i kategorija za sebe, ali kad oprosti od nacionalne momčadi vjerojatno nakon EP-a u Njemačkoj, imat ćemo to u liku Joška Gvardiola. Da mlađi igrači gledaju, uviđaju, upijaju kako se treba odnositi prema reprezentaciji, svakoj utakmici. Gvardiol se nikad ne folira u tzv. malim utakmicama, ne pristupa liniji manjeg otpora kao neki elitni stoperi vrijedni milijuna. Znači, dečko može biti uzor mladima u reprezentaciji Hrvatske. Za njega nije bitno igra li protiv Italije, Njemačke, Španjolske ili Tunisa, Gvardiol odrađuje sve ono što treba i sve je to u dva dodira, s velikom dozom sigurnosti pritom. To je jedna moć koju ja ne vidim kod nekog, da netko ima takvu moć u svijetu nogometa trenutno na toj poziciji. Automatski takav igrač i druge veže sa sobom, uz sebe. I Erlića i Juranovića i Sosu lijevo. Najbitnije da momčad ima sigurnost nazad. Evo primjerice, jedan Virgil van Dijk u Liverpoolu. U momčadi Liverpoola znaju da ako ispadnu u sredini, Virgil van Dijk će sve stići. Mi tako nešto imamo u Gvardiolu, takvu jednu mogućnost. To je jako bitno za reprezentaciju i daje ti dodatni snagu. Joško Gvardiol nikad ne odigra loše".

'Gvardiol je igrač koji se najbrže uklopio u sistem Pepa Guardiole'

Gvardiol se dobro adaptirao u Man Cityju...

"Znam Joška još od Dinama i Leipziga. To je igrač koji se najbrže uklopio u sistem Pepa Guardiole, tj u ono što Pep traži od igrača. Joško Gvardiol je protiv Tunisa odigrao kao protiv Liverpoola za City."

Foto: PIXSELL

Mateo Kovačić je isto bitan. Spominje ga se kao nasljednika Luke Modrića. Barem bi trebao biti.

"Nema kopije Luke Modrića, to se mora znati i tako tome pristupati. Luku Modrića nitko neće moći naslijediti. Svaka čast Kovačiću i bilo kojem novom igraču, a mi imamo stvarno dobre i kvalitetne mlade nogometaše vrijedne povjerenja nošenja jedne bitne "štafetne palice" u igri. Kad pričamo o Mateu Kovačiću, Mateo je sasvim drugi tip igrača. Kovačić je perfektan tehničar. On je igrač koji bi se s loptom ušetao u šesnaest metara. On rijetko kad da je pucao sa 20-25 metara. Ne sjećam se da je pucao".

Ima Kova dobar udarac izvana...

'Mateo Kovačić je naviknuo na tika-taku'

"Ima odličan udarac, ali on je takav profil igrača, gdje on želi i ima intenciju uvijek dodati, kreirati. Više asistira nego što puca. On više voli igrati nego pucati. Ne može Mateo Kovačić preko noći reći OK, ja ću sad više pucati, konstantnije... ne da ne može, naravno da može sve, ali Mateo Kovačić je naviknuo na tika-taku, nešto što je Barcelona svojedobno igrala. I sad igra u momčadi koju vodi jedan Pep Guardiol koji voli takav način igre. I on se drži te igre, ne odstupa od nje i to radi fantastično. Kad Luka ode, mislim da će reprezentacija igrati drugačije bez njega. Tek će se vidjeti kakvu će ulogu imati Mateo Kovačić, hoće li igrati više prema naprijed pa će se uvaliti netko drugi malo nazad, treba vidjeti što će u toj situaciji biti i s Brozovićem... nije tu samo Luka ili Mateo. Ima tu igrača koji će otići, ima tu onih koji će uskočiti. Bit će tu uz Kovu i Broza nova dva - tri igrača u veznoj liniji Hrvatske. Ivanušec, Majer, mali Sučić iz Dinama možda... tog trokuta Modrić - Kovačić - Brozović više neće biti. Time će se i promijeniti geometrija igre Hrvatske nakon EP-a", govori Jurica Vranješ.

Foto: Profimedia

'Marco Pašalić ima nešto Robennovski u sebi'

Kako vam izgleda Marco Pašalić, novi igrač u Hrvatskoj koji igra u Rijeci?

"To je igrač kojeg su svi u HNK Rijeka prepoznali. Igrao je nešto u Dortmundu u drugoj njemačkoj ligi, par utakmica za prvu ekipu. Kad je došao u Rijeku, odmah se vidjelo o kakvom se nogometašu radi. To je igrač koji je ustanju ući u igru na pola sata, 20 minuta i riješiti utakmicu. E sad, on da bi išao na EP mora biti u boljoj formi, jer i nije bio u zadnjih dva mjeseca. sad se malo dignuo. Izbornik Zlatko Dalić zna što on može, bez obzira što Marco Pašalić ne igra za Rijeku kao u prvom dijelu sezone. Sad mu je izbornik dao, ajmo reći neku drugu šansu, jer takvi igrači su zlata vrijedni na EP-u ili SP-u, kad ti se utakmica lomi od 75. do 90., a on je taj koji može ući i napraviti nešto. On ima nešto Robennovski u sebi jedan na jedan. Ikao znaš da će ići lijevo, opet ti prođe. Marco Pašalić to ima i nadam se da će u nastavku HNL sezone u dresu Rijeke uhvatiti dobar ritam i s Rijekom napraviti dobre stvari. Jer, ako je u formi, on je onda reprezentativni kalibar".

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska ima devetku, onu pravu, izraženu, po svim karakteristikama i stilu igre, jedino u Anti Budimiru. Sad ga doduše u Egiptu nema, ali je li Hrvatska napredovala ili nazadovala u toj igri bez klasične špice, s Kramarićem kao devetkom i Petkovićem?

"Vidim ovako situaciju - Imamo tri napadača. Protiv Tunisa je počeo Kramarić. Njega izbornik polako vidi na devetki za EP, tako mi izgleda. Mario Pašalić je ta neka šunjalica devetka, jer dvije ne mogu biti. Kad netko nije u formi ili kad nam nedostaje Budimir kao sad, onda je on prvi izbor na poziciji devetke. Krama, naravno, nije klasična devetka. Međutim, ono što je jako dobro u ovom trenutku što imamo tri napadača koja su različita. Imamo Kramarića, tu je i Petković koji je isto, po meni, kad uđe u igru je puno bolji nego kad počne od početka i, moram to posebno naglasiti, Bruno Petković jako jako dobro igra u reprezentaciji Hrvatske, jer su postavljena u reprezentaciji druga pravila nego što je to slučaj u Dinamu ili HNL-u, gdje on voli ipak malo cariniti loptu, a u reprezentaciji ipak možeš igrati malo brže. Nema veze igrao protiv Tunisa ili Španjolske, jer jedan Kovačić, Modrić ili Pašalić su ti već u šansi. Moraš igrati brzo i sigurno, s dva-tri dodira. Bruno Petković to može. Protiv Tunisa je odigrao 3-4 odlične situacije. On to može i on je reprezentaciji zlata vrijedan kad uđe. On uvijek nešto može napraviti, zabiti gol na kraju krajeva. I imamo Budimira, treću špicu. Niti jedna nije brza špica doduše, ali što u današnjem nogometu znači brzina devetke?! Pogotovo kad imaš jak vezni red kao što to mi imamo. Bitno da imaš neki prostor malo naprijed, jer sve druge reprezentacije igraju prema nazapd. Nemaš ti sad 30 metara da ćeš napraviti neki šprint, pobjeći kao Erling Haaland i Kylian Mbappe. Možda i hoćeš ako gubiš 1-0 pa se moraš otvoriti, a u našem slučaju imamo tri napadača koja imamo i to je to. i dobro da ih imamo. Hoće li još netko isplivati u ova dva mjeseca vidjet ćemo. Ovo je 90% ekipe za EP."

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'Egipat želi pobijediti Hrvatsku najviše radi prestiža'

Slijedi Egipat na ACUD Cupu. Šteta što neće zaigrati Salah za Egipat, pa da se dva zvjezdana igrača - Modrić i Salah - sudare u Kairu.

"Bilo bi lijepo s pozitivnim rezultatom, bez obzira o kakvom se turniru i jačini radilo, završiti posao Hrvatske u Kairu. Svi znamo kako smo svi kao nacija odmah skeptični prema reprezentaciji u nogometu kad se ne odigra dobro, svi znamo koliko svi volimo tu nacionalnu momčad. Kad se izgubi od slabog, odmah ništa ne valja. Imamo povjerenje u izbornika, u reprezentaciju. Puno su puta pokazali da je hrvatska nogometna reprezentacija najbolja onda kad se to od nje i najviše očekuje. Egipat, s druge strane, je isto dobra reprezentacija i sigurno bi njihova pobjeda nad jednm Hrvatskom odjeknula u svijetu, bez obzira što se radi o prijateljskoj utakmici. Da Egipat uzme pehar na ovom turniru, to bi za njih bila velika stvar. I njima je to jako bitno, najviše radi prestiža. Hrvatska je favorit i bit će to slična utakmica kao protiv Tunisa. Nadam se da samo Erlić nije teže povrijeđen i bitno je da se team building odradi kako spada, da nam netko ne nedostaje za EP".

'Znam koliko je dres Hrvatske težak'

Kad gledate utakmice Hrvatske, dođe li vam da se skinete u dres i kopačke i zaigrate?

"Naravno. Mi koji smo igrali za reprezentaciju Hrvatske, naravno da te vuče, da ti srce jače tuče kad gledaš Hrvatsku na nogometnom terenu. Pogotovo kad gledaš jednu ovako moćnu reprezentaciju. Ja sam igrao veznog igrača i gušt je igrati s ovakva tri-četiri veznjaka u sredini. OK, s Lukom sam i nešto sitno igrao u reprezentaciji. Primjerice, SP u Njemačkoj 2006. ili kvalifikacije neke. S Brozovićem i Kovačićem nisam igrao, oni su mlađi. To su sve španeri i svima je milina igrati s takvim igračima. Dođe ti, ali prošao sam utakmica, nastupa na velikim natjecanjima, znam što je to. Miran sam jer znam, jer sam bio dio toga, odigrao sam to. Jako sam dobro upoznat s osjećajem pripadnosti nacionalnom dresu, znam koliko je dres hrvatske nogometne reprezentacije težak, bitan i koji ugled nosi. Kad dobiju ili izgube, točno znam kako se dečki osjećaju. Ali, da bi bilo lijepo igrati u ovoj ekipi Hrvatske, naravno da bi bilo".

Foto: Profimedia
Jurica Vranješ u igračim danima.

'Imamo trenutno najjači vezni red u Europi'

Ova Hrvatska je jača od selekcije u kojoj ste vi igrali, uz dužno poštovanje.

"Par puta sam to već rekao, mislim da imamo trenutno najjači vezni red u Europi. Kad sam ja igrao u reprezentaciji Hrvatske, to je bila stvarno dobra reprezentacija, skup igrača, pojedinaca, jedan vrijedan i dobar kolektiv. Ali, ruku na srce, moja reprezentacija se ne može mjeriti s ovom danas. Ovi danas igrači u reprezentaciji Hrvatske su brži, sve je to danas brže i dinamičnije, moćnije, tehnički jače. Kad dođu te stani-pani utakmice, ova Hrvatska ima mirnoću. Mi smo prije u takvim utakmicama srljali i onda u tom srljanju uvijek ti se nešto dogodi, neki glupi gol. Pazite sad ovo - vezna linija Modrić - Kovačić - Brozović imaju iza sebe jako puno utakmica i oni znaju u svakoj situaciji kako odigrati, kako će netko reagirati, kako pristupiti i kako se snaći. Zato i jesmo napravili takve uspjehe u zadnjih sedam-osam godina. Nije to bez veze".

Foto: Profimedia

Igrali ste teške i rovovske utakmice kao što je to za Hrvatsku bila ova s Tunisom. Koja vam je bila najteža, koju reprezentaciju pamtite kao onu koju ste trebali probiti i to je trajalo "godinama"?

'Najgore su utakmice gdje su unaprijed upisani bodovi'

"Najgore su baš takve utakmice, nama su bile najgore tipa protiv Bugarske kad ti dođe u Zagreb, a ti ih moraš pobijediti da bi išao na EP, kao što je to bio slučaj s nama prije onog EP-a 2004. u Portugalu. Isto su se tako zabili nazad. Pamtim i Slovačku u Rijeci, kvalifikacijsku utakmicu, gdje si ti nekako, to tako zna biti, unaprijed upisao tri boda i publika i svi, a ti ne možeš zabiti jer su ti se ovi zabili iza, pa se ti mučiš da zabiješ, imaš prave nogometne porođajne muke."

'Alen Bokšić i Robert Prosinečki su dva najbolja igrača s kojima sam igrao u reprezentaciji Hrvatske'

Igrali ste s jakim imenima u reprezentaciji Hrvatske u periodu od 1999. do 2007. Uz spomenutog Modrića, tu su bili, s nekim ste igrali više s nekim manje ili tek koju utakmicu, ali u momčadi su tad bili i jedan Niko Kranjčar, Niko Kovač, Robert Kovač, Dario Šimić, Davor Šuker, Ivica Olić, Tomo Šokota, Goran Vlaović, Joe Šimunić, Ivan Klasnić, Vedran Ćorluka, Robert Jarni, Stjepan Tomas, Boris Živković, Darijo Srna, Stjepan Tomas, Igor Štimac, Dado Pršo, Marko Babić, Mario Stanić, Ivan Rakitić, Mladen Petrić, Milan Rapaić, da sad ne nabrajamo do sutra. Koji je najbolji igrač s kojim ste igrali u Hrvatskoj, što se tiče veznog reda i općenito. Dakle, imate pravo izabrati dva igrača.

"Uf, moram malo razmisliti."

Nakon par sekundi...

"Evo, ovako - naravno da bih stavio Luku, ali ajmo njega staviti na stranu, jer je on galaksija za sebe. Dakle, po meni, za mene, u ono vrijeme kad sam igrao i igrač koji bi sad mogao participirati u ovom nogometu danas je sigurno Alen Bokšić. Što se tiče vezne linije, naravno, izabrao bi Roberta Prosinečkog, jer je on pravi vezni igrač koji je bio tehnički jak. Mada, vjerojatno u današnjem nogometu ne bi mogao egzistirati, ali je u ono vrijeme bio perfektan igrač. Sve u svoje vrijeme", zaključio je Jurica Vranješ.