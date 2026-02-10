Bivši trener Hajduka iznenadio novim poslom: Preuzima Como?

Bivši trener Hajduka i Istre 1961, talianski stručnjak Paolo Tramezzani, uskoro će postati novi trener Coma. Očekivano, 'Mister' neće zamijeniti Španjolca Cesca Fabregasa, kojemu sjajno ide na klupi talijanskog kluba, već će preuzeti njihovu žensku momčad, piše stručnjak za transfere Gianluca di Marzio.

Ovo će mu biti prvi posao u ženskom nogometu, a ranije je vodio Sion u čak četiri navrata, AEL Limassol, APOEL i još neke klubove. Hajduk je vodio u 24 navrata, dok je trener Istre bio u 34 utakmice. Iz epizode s Istrom pamte se česti sukobi s navijačima Puležana, 'Demonima'.

Como Women, Paolo Tramezzani sarà il nuovo allenatorehttps://t.co/8yOpoPOw68 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 10, 2026

