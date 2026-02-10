FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'MISTER' /

Bivši trener Hajduka iznenadio novim poslom: Preuzima Como?

Bivši trener Hajduka iznenadio novim poslom: Preuzima Como?
×
Foto: Fabrice De Gasperis/imago Sportfotodienst/profimedia

Iz epizode s Istrom pamte se česti sukobi s navijačima Puležana, 'Demonima'.

10.2.2026.
14:22
Sportski.net
Fabrice De Gasperis/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši trener Hajduka i Istre 1961, talianski stručnjak Paolo Tramezzani, uskoro će postati novi trener Coma. Očekivano, 'Mister' neće zamijeniti Španjolca Cesca Fabregasa, kojemu sjajno ide na klupi talijanskog kluba, već će preuzeti njihovu žensku momčad, piše stručnjak za transfere Gianluca di Marzio.

Ovo će mu biti prvi posao u ženskom nogometu, a ranije je vodio Sion u čak četiri navrata, AEL Limassol, APOEL i još neke klubove. Hajduk je vodio u 24 navrata, dok je trener Istre bio u 34 utakmice. Iz epizode s Istrom pamte se česti sukobi s navijačima Puležana, 'Demonima'.

POGLEDAJTE VIDEO: Šamar u lice! Trumpov kritičar pred milijunima gledatelja odao počast - Portoriku

Paolo tramezzaniHajdukIstra 1961
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx