U prometnoj nesreći smrtno stradao bivši nogometaš, igrao je i pod Joseom Mourinhom

Julio Lorenco, bivši portugalski vratar smrtno je stradao u prometnoj nesreći u Namibiji. Bile su mu 52 godine, a kao mlad je igrao i pod Joseom Mourinhom.

Lorenco je branio za U-19 momčad Vitorije Setubal koju je vodio Jose Mourinho. Bilo je to ranih 1990-ih kada je Mourinho počinjao svoju trenersku karijeru. Lorenco je poslije branio za Palmelense, Pinhalnovense, i Alcacerense. Poslije karijere je bio pomoćni trener u Pinhalenseu, a kasnije se preselio u Namibiju gdje je vodio nogometne akademije za zapadnoafričke zemlje.

Preminuo je nakon što je Toyota u kojoj se nalazio sudjelovala u nesreći kasno prošlog četvrtka navečer. Dvije žene u vozilu, u dobi od 36 i 84 godine, također su poginule. Vozač i muški suvozač zbrinuti su u bolnici zbog ozljeda. Izvješća navode da je kamionet udario u bačvu s naftom na autocesti B1, piše engleski Sun.

